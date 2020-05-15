На Львівщині ще двоє людей померли від коронавірусу

У п’ятницю, 15 травня, на Львівщині від коронавірусної інфекції померли двоє людей: 64-річний чоловік та 81-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

У Центрі легеневого здоров’я 15 травня від COVID-19 помер 64-річний чоловік. Він поступив у медзаклад 5 травня, позитивний результат ПЛР на коронавірус отримав 9 травня. Чоловік мав супутні захворювання: цироз печінки. На апараті штучної вентиляції легень не перебував.

Також сьогодні у Львівській обласній інфекційній лікарні померла 81-річна жінка. На лікуванні перебувала з 5 травня, проте діагноз «коронавірус» підтвердили лише сьогодні. Жінка мала супутні захворювання: хронічна серцева недостатність та хвороба Паркінсона.

Станом на ранок 15 травня на Львівщині підтверджено 942 випадки інфікування коронавірусом, з них 24 – летальні. Також додамо, що 180 людей вже одужало.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.