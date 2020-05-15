ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині ще двоє людей померли від коронавірусу

Вероніка Рой

|

У п’ятницю, 15 травня, на Львівщині від коронавірусної інфекції померли двоє людей: 64-річний чоловік та 81-річна жінка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

У Центрі легеневого здоров’я 15 травня від COVID-19 помер 64-річний чоловік. Він поступив у медзаклад 5 травня, позитивний результат ПЛР на коронавірус отримав 9 травня.  Чоловік мав супутні захворювання: цироз печінки. На апараті штучної вентиляції легень не перебував.

Також сьогодні у Львівській обласній інфекційній лікарні померла 81-річна жінка. На лікуванні перебувала з 5 травня, проте діагноз «коронавірус» підтвердили лише сьогодні. Жінка мала супутні захворювання: хронічна серцева недостатність та хвороба Паркінсона.

Станом на ранок 15 травня на Львівщині підтверджено 942 випадки інфікування коронавірусом, з них 24 – летальні. Також додамо, що 180 людей вже одужало.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Відкриття ринків: антисанітарія шокує перевіряльників, а ціни – покупців
Анастасія ПИЖ
Відкриття ринків: антисанітарія шокує перевіряльників, а ціни – покупців

Компроміс із боку уряду, який під тиском фермерів зважився на відкриття продовольчих ринків, не дав бажаного результату....

Обережно, карантинна хандра! Як приборкати страх і підготуватися до життя після карантину
Соломія ГОЛОВІНА
Обережно, карантинна хандра! Як приборкати страх і підготуватися до життя після карантину

Ви вже втомилися дивитися новини про COVID-19, які більше схожі на трейлер фільму про апокаліпсис? Два місяці вдома на к...

Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів
Наталя ДУЛЯБА
Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів

З 1 квітня в Україні стартував другий етап медичної реформи, який передбачає зміну системи фінансування лікарень і медце...

Один донор крові може врятувати три життя. Львівський обласний центр крові закликає відгукнутися небайдужих
Гаряча лінія «Стоп-Коронавірус»
Один донор крові може врятувати три життя. Львівський обласний центр крові закликає відгукнутися небайдужих

В той час коли медицина веде боротьбу з пандемією коронавірусу, виникають інші проблеми, від яких безпосередньо залежить...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...