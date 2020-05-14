46 немовлят з готелю Києва, народжених для іноземців: омбудсмен розповіла подробиці

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова отримала звернення через ситуацію з півсотнею немовлят, народжених в Україні сурогатними матерями для іноземців, які зараз перебувають у столичному готелі «Венеція». Про це повідомляє Громадське.

Як відомо, 46 немовлят, які народили сурогатні матері для пар з-за кордону, перебувають у київському готелі, оскільки через закриття кордонів їх не можуть забрати батьки.

Людмила Денісова зазначила, що направила звернення до глави Нацполіції, міністрів охорони здоров’я та соцполітики, щоби вони перевірили дотримання прав дітей.

Працівники Офісу омбудсмена встановили, що там 51 дитина, 15 з них з батьками. Решта 36 дітей були у двох кімнатах, усі вони зі свідоцтвами про народження. Батьки усіх дітей є іноземцями – це зокрема громадяни Китаю, Німеччини, Іспанії, Франції, Італії, Болгарії, Румунії, США, Великої Британії.

Батьки цих 15 дітей встигли приїхати до України до введення обмежень на в’їзд в Україну через коронавірус. Виїхати вони не можуть. Батьки решти 36 дітей не можуть в’їхати.

Іноземці звертались до українського МЗС, але там сказали звертатися до власних посольств, аби ті надсилали вже до МЗС відповідну ноту. У підсумку вирішити це питання не вдалося.

До самої Денісової звернулась клініка BioTex, за її даними, в Україні зараз понад 100 дітей у подібній ситуації. Також вони прогнозують, що в разі продовження карантину на той період, який передбачає МОЗ, таких дітей в Україні буде майже тисяча.

«І тому безумовно треба напрацювати такий механізм, щоби все ж таки батьки могли приїхати і своїх діточок повезти туди, де вони будуть виховуватися в родині», – сказала омбудсмен.

Вона додала, що зустрілася з представниками МЗС і Міграційної служби, аби напрацювати такий механізм.

«Оскільки це питання має гуманітарний характер, кожен з цих батьків може звернутися до уповноваженої з прав людини з відповідною заявою, щоб я допомогла їм вирішити питання в’їзду і виїзду з України», – пояснила Денісова.

Окремо омбудсмен наголосила, що є питання до самого сурогатного материнства.

«Я все ж таки думаю, що тут потрібно законодавчо врегулювати це питання і в тому числі внести зміни до наказу МОЗ, який затверджує цей порядок сурогатного материнства», – зазначила Денісова.

Вона уточнила, що законодавчі зміни повинні гарантувати права дитини, зокрема щоби упевнитися, що вона не стане жертвою торгівлі людьми.

Зазначимо, що в Україні дозволене гестаційне сурогатне материнство – жінка лише виношує дитину і не має з нею генетичної спорідненості.

Україна – одна з небагатьох країн у Європі, де комерційне сурогатне материнство дозволене на законодавчому рівні. У зв’язку з цим Україну навіть називають «меккою сурогатного материнства».