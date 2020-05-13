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Уряд відновлює роботу пункту пропуску «Шегині»

Ольга Денисяка

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Україна відновить роботу пішохідного пункту пропуску «Шегині» на кордоні з Польщею. Відповідну постанову 13 травня прийняли на засіданні уряду, повідомляє Європейська правда.

 

Як заявив глава МВС Арсен Аваков, у зв’язку з послабленням карантину виникла  необхідність і у відновленні роботи пункту пропуску для українців і іноземців.

Втім, точної дати відновлення роботи пункту пропуску ще немає, рішення про його відкриття набуде чинності з дня опублікування постанови.

«Це єдиний пункт пропуску на польській ділянці кордону, який обладнаний для пішого сполучення. Однак чи діятиме там піше сполучення, можна буде говорити тільки після опублікування рішення уряду і з урахуванням домовленостей, які будуть на той момент із польською стороною», – заявив речник ДПСУ Андрій Демченко.

Минулого тижня на порталі українського Кабміну з’явилося повідомлення про те, що уряд 6 травня прийняв рішення, яким відновлюється робота пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення «Рава-Руська», який був тимчасово закритий у зв’язку з пандемією.

Після цього у Польщі заявили, що прикордонний пункт пропуску «Рава-Руська – Гребенне» залишається надалі закритим, оскільки польська сторона не отримувала від України запиту щодо його відкриття. У Мінінфраструктури пояснили, що надішлють такий запит одразу після публікації урядового рішення.

Як повідомляв Львівський портал, 6 травня Кабмін ухвалив рішення про відновлення роботи пункту пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська», який тимчасово закритий у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, з 7 квітня на Львівщині працює лише пункт пропуску – Краківець.

Відтоді, як в Україні ввели карантин і зупинили регулярні зовнішні пасажирські перевезення, додому з-за кордону повернулись понад 83 000 громадян.

Нагадаємо, з 28 березня Україна повністю закрила авіасполучення та перетин кордону поїздами, але українці зможуть перетнути кордон на власному авто чи пішки.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на ПП «Гребенне–Рава-Руська» шахраї організували платний перетин кордону. Аби перетнути 200 метрів українського кордону з українців вимагали 50 злотих. В той час, коли з польської сторони можна було перетнути кордон пішки.

Також на ПП «Краківець» організовували автобуси і просили 50 злотих за 300 метрів кордону. Інформація про платні перевезення через державний кордон у пункті пропуску «Краківець» на Львівщині нещодавно викликала хвилю обурення у соцмережах. Однак і прикордонники, і Львівська ОДА розводять руками, мовляв, вони не мають стосунку до цього «бізнесу».

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