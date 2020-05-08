ОСТАННІ НОВИНИ

Пункт пропуску «Рава-Руська» відновив роботу

Вероніка Рой

|

З ночі 8 травня на Львівщині відновив роботу пункт пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська – Гребенне».  Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

 

«З 00:00 години 8 травня 2020 року пункт пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська – Гребенне» відновив роботу», – йдеться у повідомленні.

Повдомляється, що відновлення роботи пункту пропуску «Рава-Руська» для автомобільного сполучення має зменшити завантаження на КПП «Ягодин» та «Краковець» на українсько-польському кордоні.

Як повідомляв Львівський портал, 6 травня Кабмін ухвалив рішення про відновлення роботи пункту пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська», який тимчасово закритий у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, з 7 квітня на Львівщині працює лише пункт пропуску – Краківець.

Відтоді, як в Україні ввели карантин і зупинили регулярні зовнішні пасажирські перевезення, додому з-за кордону повернулись понад 83 000 громадян.

Нагадаємо, з 28 березня Україна повністю закрила авіасполучення та перетин кордону поїздами, але українці зможуть перетнути кордон на власному авто чи пішки.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на ПП «Гребенне–Рава-Руська» шахраї організували платний перетин кордону. Аби перетнути 200 метрів українського кордону з українців вимагали 50 злотих. В той час, коли з польської сторони можна було перетнути кордон пішки.

Також на ПП «Краківець» організовували автобуси і просили 50 злотих за 300 метрів кордону. Інформація про платні перевезення через державний кордон у пункті пропуску «Краківець» на Львівщині нещодавно викликала хвилю обурення у соцмережах. Однак і прикордонники, і Львівська ОДА розводять руками, мовляв, вони не мають стосунку до цього «бізнесу».

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів
Наталя ДУЛЯБА
Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів

З 1 квітня в Україні стартував другий етап медичної реформи, який передбачає зміну системи фінансування лікарень і медце...

Один донор крові може врятувати три життя. Львівський обласний центр крові закликає відгукнутися небайдужих
Гаряча лінія «Стоп-Коронавірус»
Один донор крові може врятувати три життя. Львівський обласний центр крові закликає відгукнутися небайдужих

В той час коли медицина веде боротьбу з пандемією коронавірусу, виникають інші проблеми, від яких безпосередньо залежить...

Блаженніший Святослав: «В мене завжди було відчуття, що я "живу в кредит"»
Наталя ДУЛЯБА
Блаженніший Святослав: «В мене завжди було відчуття, що я

5 травня глава УГКЦ Блаженніший Святослав святкує своє 50-річчя. З цієї нагоди Львівський портал публікує інтерв’ю, у як...

Відпочинок в умовах коронавірусу. Як зміниться туризм на Львівщині?
Вероніка РОЙ
Відпочинок в умовах коронавірусу. Як зміниться туризм на Львівщині?

З 1 червня на Львівщині планують розпочати туристичний сезон. Цьогоріч очікують значне збільшення внутрішніх туристів. Т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...