Пункт пропуску «Рава-Руська» відновив роботу

З ночі 8 травня на Львівщині відновив роботу пункт пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська – Гребенне». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Галицької митниці.

«З 00:00 години 8 травня 2020 року пункт пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська – Гребенне» відновив роботу», – йдеться у повідомленні.

Повдомляється, що відновлення роботи пункту пропуску «Рава-Руська» для автомобільного сполучення має зменшити завантаження на КПП «Ягодин» та «Краковець» на українсько-польському кордоні.

Як повідомляв Львівський портал, 6 травня Кабмін ухвалив рішення про відновлення роботи пункту пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська», який тимчасово закритий у зв’язку з пандемією коронавірусу.

Нагадаємо, з 7 квітня на Львівщині працює лише пункт пропуску – Краківець.

Відтоді, як в Україні ввели карантин і зупинили регулярні зовнішні пасажирські перевезення, додому з-за кордону повернулись понад 83 000 громадян.

Нагадаємо, з 28 березня Україна повністю закрила авіасполучення та перетин кордону поїздами, але українці зможуть перетнути кордон на власному авто чи пішки.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на ПП «Гребенне–Рава-Руська» шахраї організували платний перетин кордону. Аби перетнути 200 метрів українського кордону з українців вимагали 50 злотих. В той час, коли з польської сторони можна було перетнути кордон пішки.

Також на ПП «Краківець» організовували автобуси і просили 50 злотих за 300 метрів кордону. Інформація про платні перевезення через державний кордон у пункті пропуску «Краківець» на Львівщині нещодавно викликала хвилю обурення у соцмережах. Однак і прикордонники, і Львівська ОДА розводять руками, мовляв, вони не мають стосунку до цього «бізнесу».