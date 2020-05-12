«Укрзалізниця» показала, як відновлюватиме роботу приміських потягів

«Укрзалізниця» вже напрацювала план поетапного відновлення приміського сполучення після скасування заборони на регулярні пасажирські перевезення, запровадженої через поширення COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі УЗ.

Наразі фахівці компанії проводять технічний огляд обладнання і рухомого складу, перевіряють працездатність кас і платіжних терміналів, здійснюють поточні ремонти вокзалів і поїздів. Для працівників пасажирського господарства закуповуються засоби індивідуального захисту.

«Відновлення приміського пасажирського сполучення, згідно плану, відбудеться у два етапи: на першому етапі на колії повернуться 745 приміських поїздів для забезпечення підвозу громадян до місць роботи в години «пік», на другому – плануємо призначити ще 571 поїзд, і, таким чином, повністю відновити приміський залізничний рух», – наголосив виконувач обов’язків голови правління «Укрзалізниці» Іван Юрик.

Водночас він нагадав про збитковість сектору приміських перевезень через хронічну недокомпенсацію місцевими бюджетами за поїздки пільгових категорій громадян. Так, за даними фахівців «Укрзалізниці», при відновленні курсування на першому етапі, виходячи із місячного розрахунку, компанія недоотримає 279,5 млн грн, а на другому – ще 224,5 млн грн.

Як відомо, в Україні з 18 березня через поширення коронавірусу тимчасово припинили перевезення пасажирів залізничним транспортом.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій раніше заявляв, що «Укрзалізниця» не планує підвищувати тарифи на проїзд у пасажирських поїздах після скасування карантину і відновлення сполучення.

Нагадаємо, що в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Нещодавно уряд вкотре його продовжив, цього разу – до 22 травня. Однак з 11 травня карантин дещо послаблено. Знову відкривають для прогулянок парки, сквери і зони відпочинку. Змогу відновити роботу отримують й салони краси, перукарні, ресторани і кафе (але лише у форматі «на виніс»), літні майданчики закладів харчування. При цьому місцевій владі дозволено вирішувати, коли пом’якшувати карантин, зважаючи на рівень захворюваності.

Водночас додамо, що Кабмін має намір продовжити карантин після 22 травня.