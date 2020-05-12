Ситуація з коронавірусом дозволяє розглядати пом’якшення карантину, – Зеленський

На думку президента Володимира Зеленського, нинішні показники захворюваності на коронавірус в Україні дозволяють розглянути майбутні етапи пом’якшення карантину. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Офісі президента.

«Нинішні показники дозволяють розглядати майбутні етапи пом’якшення карантину і рухатися вперед з плануванням. Однак треба дивитися на ситуацію: відповідно до неї показники можуть змінюватися. Ми не можемо допустити великих спалахів коронавірусу», – заявив Зеленський.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Нещодавно уряд вкотре його продовжив, цього разу – до 22 травня, однак з 11 травня введено певні послаблення. Ці послаблення можуть не діяти відразу по всій території держави, адже Кабмін дозволив місцевій владі вирішувати, коли пом’якшувати карантин, зважаючи на рівень захворюваності.

У Львові не запрацювали всі передбачені урядом пом’якшення. Зокрема, з 11 травня у Львові відкрили парки, сквери і дитмайданчики, дозволили відновити торгівлю промисловими товарами та роботу літніх майданчиків у кафе. Детальніше про те, які заклади запрацювали вже віднині, а які – ні, читайте за цим посиланням.

Також з 13 травня у Львові дозволили роботу перукарень, салонів краси, приватних стоматологічних клінік.

Зазначимо, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд має намір в Україні продовжити карантин після 22 травня.