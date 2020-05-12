Керівництво Національної академії сухопутних військ взяло участь в онлайн-конференції з питань військової освіти

Начальник Національної академії сухопутних військ генерал-лейтенант Павло Ткачук та інші посадові особи видового військового вишу 12 травня взяли участь у відеоконференції з експертами НАТО, які працюють у рамках програми «Удосконалення військової освіти» (DEEP). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі вишу.

Разом з керівником програми DEEP Маріушем Солісом, представниками збройних сил Литви, Німеччини, Польщі, Словаччини, США та Чехії учасники онлайн-заходу підбили підсумки спільної роботи з питань удосконалення військової освіти, проведеної за рік, й намітили подальші кроки з розвитку освітнього процесу. Долучився до обговорення й іноземний військовий радник при Національній академії з питань розвитку військової освіти підполковник ЗС Німеччини Грегор Бранд.

Своєю чергою генерал-лейтенант Павло Ткачук подякував їм за увагу до розвитку освітнього процесу саме в стінах Національної академії, особливо в умовах пандемії коронавірусу.

«На жаль, цього року пандемія коронавірусу внесла корективи у наше життя і традиційна зустріч відбувається сьогодні у незвичний спосіб. Однак, я переконаний, що і в такому форматі (відеоконференції) наша робота буде не менш продуктивною та корисною», – наголосив він.

Опісля про заходи, виконані колективом вишу в рамках програми DEEP, відзвітував заступник начальника Національної академії сухопутних військ з навчальної роботи полковник Олексій Красюк. Він стисло підсумував результати діяльності навчального закладу, яких вдалось досягти завдяки співпраці з освітніми установами країн-членів НАТО й, насамперед, учасниками програми DEEP. Мова, зокрема, йшла про інноваційні «Курси капітанів», дистанційне навчання, мовну підготовку, участь в освітньому процесі іноземних радників, методичну підготовку науково-педагогічних працівників тощо.

Згодом відбулось ґрунтовне обговорення питань подальшої співпраці.

«Ваша активна участь у цих процесах додатково мотивує нас до подальшої наполегливої роботи над вдосконаленням системи підготовки офіцерських кадрів. Хочу наголосити, що керівництво та Вчена рада Національної академії розглядають програму НАТО «Удосконалення військової освіти», як дієвий механізм досягнення функціональної сумісності наших випускників з офіцерами країн НАТО. У її подальшому розвитку ми бачимо оптимальну синхронізацію системи підготовки кадрів в Академії за стандартами Північноатлантичного альянсу», – зауважив Павло Ткачук.

Фото: Академія сухопутних військ