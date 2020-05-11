Росія пом’якшує карантин з 12 травня на тлі збільшення захворюваності

Президент Росії Володимир Путін оголосив про пом’якшення карантину у країні з 12 травня, при тому що 11 травня РФ вийшла на третє місце у світі за кількістю підтверджених випадків коронавірусу. Про це Путін оголосив під час свого відеозвернення, передає Громадське з посиланням на Дождь.

Він не став продовжувати карантин, який в Росії влада назвала «режимом неробочих днів», а не прямо – карантином. Цей період тривав з 30 березня.

Зокрема Путін оголосив про відновлення з 12 травня роботи базових галузей економіки – енергетика, зв’язок, сільське господарство, промисловість, будівництво та видобуток корисних копалин.

Попри оголошений поетапний вихід з режиму обмежень, влада кожного російського регіону повинна вирішувати сама, які обмеження знімати.

Як повідомляв Львівський портал, за 10 травня у Росії зафіксували найбільшу кількість нових інфікувань в Європі – плюс 11 012. При цьому на COVID-19 в РФ захворіло вже 209 688 людей, а померло – 1 915.

Що стосується України, то уряд послабив карантин із понеділка, 11 травня. Знову відкривають для прогулянок парки, сквери і зони відпочинку. Змогу відновити роботу отримують й салони краси, перукарні, ресторани і кафе (але лише у форматі «на виніс»), літні майданчики закладів харчування. При цьому місцевій владі дозволено вирішувати, коли пом’якшувати карантин, зважаючи на рівень захворюваності.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 11 травня підтверджено 15 648 випадків COVID-19. Коронавірус вже забрав життя 408 людей, одужало 3 288 пацієнтів.