Захворюваність на коронавірус в ЄС пішла суттєво на спад

Станом на 11 травня в світі на коронавірус вже захворіли 4 181 300 людей. При цьому померли 283 878 осіб, а одужали – 1 493 534. Про це повідомляє Львівський портал.
За даними Worldometers, найбільше нових летальних випадків за минулу добу зафіксовано у США, де померло 750 осіб, а загальна кількість смертельних випадків зросла до 80,787. У той же час у більшості країн ЄС захворюваність і смертність продовжує йти на спад.
У Європі найвищий рівень смертності за минулу добу:
- Британія – (31,855) +268
- Італія – (30,560) +165
- Іспанія – (26,621) + 143
- Росія – (1,915) +88
- Бельгія – (8,656) +75
- Франція – (26,380) +70
- Румунія– (961) +22
- Німеччина – (7,569) +20
- Нідерланди – (5,440) +18
- Польща – (800) +15
- Україна (391) +15
Найбільше захворілих за минулу добу у Європі:
- РФ – (209,688) +11,012
- Британія – (219,183) +3,923
- Іспанія – (264,663) +1,880
- Білорусь – (22,973) +921
- Італія – (219,070) +802
- Німеччина – (171,879) +555
- Україна – (15,232) +522
- Бельгія (53,081) +495
- Швеція – (26,322) +401
- Польща – (15,996) + 345
Зазначимо, що в Україні станом на ранок 11 травня підтверджено 15 648 випадків COVID-19, з них – 416 протягом останньої доби. Загалом коронавірус вже забрав життя 408 людиней, одужало 3060 пацієнтів.
Андрій Котенський