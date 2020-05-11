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Захворюваність на коронавірус в ЄС пішла суттєво на спад

Андрій Котенський

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Станом на 11 травня в світі на коронавірус вже захворіли 4 181 300 людей. При цьому померли 283 878 осіб, а одужали – 1 493 534. Про це повідомляє Львівський портал.

 

За даними Worldometers, найбільше нових летальних випадків за минулу добу зафіксовано у США, де померло 750 осіб, а загальна кількість смертельних випадків зросла до 80,787. У той же час у більшості країн ЄС захворюваність і смертність продовжує йти на спад.

У Європі найвищий рівень смертності за минулу добу:

  1. Британія – (31,855) +268
  2. Італія – (30,560) +165
  3. Іспанія – (26,621) + 143
  4. Росія – (1,915) +88
  5. Бельгія – (8,656) +75
  6. Франція – (26,380) +70
  7. Румунія– (961) +22
  8. Німеччина – (7,569) +20
  9. Нідерланди – (5,440) +18
  10. Польща – (800) +15
  11. Україна (391) +15

Найбільше захворілих за минулу добу у Європі: 

  1. РФ – (209,688) +11,012
  2. Британія – (219,183) +3,923
  3. Іспанія – (264,663) +1,880
  4. Білорусь – (22,973) +921
  5. Італія – (219,070) +802
  6. Німеччина – (171,879) +555
  7. Україна – (15,232) +522
  8. Бельгія (53,081) +495
  9. Швеція – (26,322) +401
  10. Польща – (15,996) + 345

Зазначимо, що в Україні станом на ранок 11 травня підтверджено 15 648 випадків COVID-19, з них – 416 протягом останньої доби. Загалом коронавірус вже забрав життя 408 людиней, одужало 3060 пацієнтів.

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