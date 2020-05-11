Захворюваність на коронавірус в ЄС пішла суттєво на спад

Станом на 11 травня в світі на коронавірус вже захворіли 4 181 300 людей. При цьому померли 283 878 осіб, а одужали – 1 493 534. Про це повідомляє Львівський портал.

За даними Worldometers, найбільше нових летальних випадків за минулу добу зафіксовано у США, де померло 750 осіб, а загальна кількість смертельних випадків зросла до 80,787. У той же час у більшості країн ЄС захворюваність і смертність продовжує йти на спад.

У Європі найвищий рівень смертності за минулу добу:

Британія – (31,855) +268 Італія – (30,560) +165 Іспанія – (26,621) + 143 Росія – (1,915) +88 Бельгія – (8,656) +75 Франція – (26,380) +70 Румунія– (961) +22 Німеччина – (7,569) +20 Нідерланди – (5,440) +18 Польща – (800) +15 Україна (391) +15

Найбільше захворілих за минулу добу у Європі:

РФ – (209,688) +11,012 Британія – (219,183) +3,923 Іспанія – (264,663) +1,880 Білорусь – (22,973) +921 Італія – (219,070) +802 Німеччина – (171,879) +555 Україна – (15,232) +522 Бельгія (53,081) +495 Швеція – (26,322) +401 Польща – (15,996) + 345

Зазначимо, що в Україні станом на ранок 11 травня підтверджено 15 648 випадків COVID-19, з них – 416 протягом останньої доби. Загалом коронавірус вже забрав життя 408 людиней, одужало 3060 пацієнтів.