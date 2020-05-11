COVID-19 в Україні: 416 нових інфікованих

В Україні станом на ранок 11 травня підтверджено 15 648 випадків COVID-19, з них – 416 протягом останньої доби. Загалом коронавірус вже забрав життя 408 людей, одужало 3 288 пацієнтів. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я України.

На амбулаторному лікуванні 10 754 пацієнти, з них 887 дітей та 2 479 медпрацівників. Усього потребували госпіталізації 4 894 особи, з них 196 дітей та 547 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легенів потребували 207 осіб, зокрема одна дитина та 19 медиків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 408 людей (+17 за добу), з них 22 медпрацівники. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

3 288 пацієнтів вже одужали, зокрема 824 медпрацівника, – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Загалом випадки підтверджено:

Чернівецька обл. – 2 324 (359 одужали); м. Київ – 1871 (138 одужали); Івано-Франківська обл. – 1126 (289 одужали); Тернопільська обл. – 1018 (337 одужали); Київська обл. – 1000 (168 одужали); Львівська обл. – 798 (157 одужали); Рівненська обл. – 978 (149 одужали); Дніпропетровська обл. – 731 (75 одужали); Закарпатська обл. – 730 (99 одужали); Одеська обл. – 646 (35 одужали); Харківська обл. – 595 (73 одужали); Вінницька обл. – 553 (309 одужали); Житомирська обл. – 523 (54 одужали); Волинська обл. – 482 (119 одужали); Кіровоградська обл. – 420 (242 одужали); Черкаська обл. – 342 (147 одужали); Запорізька обл. – 329 (125 одужали); Полтавська обл. – 247 (108 одужали); Миколаївська обл. – 223 (49 одужали); Хмельницька обл. – 178 (53 одужали); Херсонська обл. – 161 (80 одужали); Сумська обл. – 154 (74 одужали); Донецька обл. – 100 (20 одужали); Чернігівська обл. – 77 (15 одужали); Луганська обл. – 42 (14 одужали).

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Львівський портал повідомляв, що станом на ранок 11 травня на Львівщині підтверджено 798 випадків інфікування коронавірусом, з них 20 – летальні. Також додамо, що 157 людей вже одужало.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.