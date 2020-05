На вулиці Львова повертається велопатруль

Вони нарешті повертаються!🚲

Відсьогодні ще у двох львівських парках буде постійно велопатрульВони повертаються. Тепер у Львові оберігатимуть спокій не лише авто і піші патрулі — на вулиці міста повертаються велопатрулі.Цьогоріч вони заступили на два тижня швидше ніж в попередні роки. І тепер їх більше — 15 велопатрульних. Щодня на зміну заступатиме 3-4 екіпажі."Ми охопимо ще більше території де буде постійно велопатруль. Якщо раніше ми за першої можливості заїжджали у Стрийський парк та Парк Культури, то тепер там буде постійний екіпаж", — наголосив командир велосипедного патруля Назарій Прінь.Вже традиційно вони нестимуть службу в центральній частині міста та головних парках. У цьому сезоні інспектори мають нову форму і частково отримали оновлення рухомого складу.Вдалої служби колеги!Нагадаємо, це вже третій рік поспіль на львівські вулиці виїжджає велопатруль.#патрульнаполіція #lvivpolice #велопатрульльвів

Posted by Патрульна поліція Львівської області on Sunday, May 10, 2020