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На вулиці Львова повертається велопатруль

Ольга Денисяка

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Від понеділка, 11 травня, на львівські вулиці повертається велопатруль. Цього сезону патрулюватимуть не лише центральну частину міста, а й два парки. Про це Львівському порталу повідомили у патрульній поліції Львівщини.

 

Цьогоріч велопатруль запустили на два тижні раніше. Також збільшили кількість патрульних на велосипедах з 10 до 15. На зміну щодня виїжджатимуть 3-4 екіпажі.

«Ми охопимо ще більше території де буде постійно велопатруль. Якщо раніше ми за першої можливості заїжджали у Стрийський парк та Парк Культури, то тепер там буде постійний екіпаж», – розповів командир велосипедного патруля Назарій Прінь.

Також у поліції додають, що патрульні отримали нову форму та частково оновили рухомий склад.

Вони нарешті повертаються!🚲

Відсьогодні ще у двох львівських парках буде постійно велопатрульВони повертаються. Тепер у Львові оберігатимуть спокій не лише авто і піші патрулі — на вулиці міста повертаються велопатрулі.Цьогоріч вони заступили на два тижня швидше ніж в попередні роки. І тепер їх більше — 15 велопатрульних. Щодня на зміну заступатиме 3-4 екіпажі."Ми охопимо ще більше території де буде постійно велопатруль. Якщо раніше ми за першої можливості заїжджали у Стрийський парк та Парк Культури, то тепер там буде постійний екіпаж", — наголосив командир велосипедного патруля Назарій Прінь.Вже традиційно вони нестимуть службу в центральній частині міста та головних парках. У цьому сезоні інспектори мають нову форму і частково отримали оновлення рухомого складу.Вдалої служби колеги!Нагадаємо, це вже третій рік поспіль на львівські вулиці виїжджає велопатруль.#патрульнаполіція #lvivpolice #велопатрульльвів

Posted by Патрульна поліція Львівської області on Sunday, May 10, 2020

 

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