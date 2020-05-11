Львівські підприємці вийдуть на одиночні пікети через «вибіркове зняття карантинних обмежень»

Під стінами Львівської міської ради у вівторок, 12 травня, на одиночні пікети знову вийдуть представники мікробізнесу (ФОПи). Про це йдеться у заяві руху підприємців #SaveФОП.

Львівські підприємці обурення рішенням лише частково послабити карантин у Львові. Нагадаємо, Кабмін ухвалив пом’якшення карантину в Україні з 11 травня, при цьому дозволив місцевій владі вирішувати, коли пом’якшувати карантин, зважаючи на рівень захворюваності.

«Переважна більшість міст, сіл та селищ України запускають діяльність мікробізнесу уже з 11 травня. Однак, з невідомих причин підприємців м.Львів обмежили в своїх правах, адже комісією з питань ТЕБ та НС було ухвалено рішення про часткове зняття карантинних обмежень. Мікропідприємці обурені діями влади, адже не розуміють логіки, якою керувались при ухваленні такого рішення, а вибіркове зняття карантинних обмежень для окремих груп лише створює підґрунтя для проявів нетерпимості та сприяє росту соціальної напруги в суспільстві», – мовиться у заяві.

Вимоги руху підприємців #SaveФОП

терміново ініціювати рішення Львівської міської ради про скасування усіх заборон діяльності мікропідприємців м.Львів включно із промисловими ринками, за умови дотримання санітарно-гігієнічних вимог;

розблокувати діяльність транспорту у м.Львів з суворим дотриманням карантинних вимог.

«Станом на сьогодні величезна кількість людей на межі голоду, оскільки не мають інших доходів, окрім власного бізнесу. Ситуація настільки катастрофічна, що мікропідприємці готові самовільно відчиняти свої робочі місця та працювати, попри заборони і вірогідні суди та штрафи», – наголошують підприємці.

Нагадаємо, 1 травня ФОПи вже виходили на одиночні пікети під ЛМР. На одного з учасників акції правоохоронці склали адмінпротокол через порушення правил карантину.