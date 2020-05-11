ОСТАННІ НОВИНИ

Львівські підприємці вийдуть на одиночні пікети через «вибіркове зняття карантинних обмежень»

Соломія Головіна

|

Під стінами Львівської міської ради у вівторок, 12 травня, на одиночні пікети знову вийдуть представники мікробізнесу (ФОПи). Про це йдеться у заяві руху підприємців #SaveФОП.

 

Львівські підприємці обурення рішенням лише частково послабити карантин у Львові. Нагадаємо, Кабмін ухвалив пом’якшення карантину в Україні з 11 травня, при цьому дозволив місцевій владі вирішувати, коли пом’якшувати карантин, зважаючи на рівень захворюваності.

«Переважна більшість міст, сіл та селищ України запускають діяльність мікробізнесу уже з 11 травня. Однак, з невідомих причин підприємців м.Львів обмежили в своїх правах, адже комісією з питань ТЕБ та НС було ухвалено рішення про часткове зняття карантинних обмежень. Мікропідприємці обурені діями влади, адже не розуміють логіки, якою керувались при ухваленні такого рішення, а вибіркове зняття карантинних обмежень для окремих груп лише створює підґрунтя для проявів нетерпимості та сприяє росту соціальної напруги в суспільстві», – мовиться у заяві.

Вимоги руху підприємців #SaveФОП

  • терміново ініціювати рішення Львівської міської ради про скасування усіх заборон діяльності мікропідприємців м.Львів включно із промисловими ринками, за умови дотримання санітарно-гігієнічних вимог;
  • розблокувати діяльність транспорту у м.Львів з суворим дотриманням карантинних вимог.

«Станом на сьогодні величезна кількість людей на межі голоду, оскільки не мають інших доходів, окрім власного бізнесу. Ситуація настільки катастрофічна, що мікропідприємці готові самовільно відчиняти свої робочі місця та працювати, попри заборони і вірогідні суди та штрафи», – наголошують підприємці.

Нагадаємо, 1 травня ФОПи вже виходили на одиночні пікети під ЛМР. На одного з учасників акції правоохоронці склали адмінпротокол через порушення правил карантину.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Обережно, карантинна хандра! Як приборкати страх і підготуватися до життя після карантину
Соломія ГОЛОВІНА
Обережно, карантинна хандра! Як приборкати страх і підготуватися до життя після карантину

Ви вже втомилися дивитися новини про COVID-19, які більше схожі на трейлер фільму про апокаліпсис? Два місяці вдома на к...

Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів
Наталя ДУЛЯБА
Гроші, які йдуть за пацієнтом, – не панацея. Що робити лікарням, яким бракує коштів

З 1 квітня в Україні стартував другий етап медичної реформи, який передбачає зміну системи фінансування лікарень і медце...

Один донор крові може врятувати три життя. Львівський обласний центр крові закликає відгукнутися небайдужих
Гаряча лінія «Стоп-Коронавірус»
Один донор крові може врятувати три життя. Львівський обласний центр крові закликає відгукнутися небайдужих

В той час коли медицина веде боротьбу з пандемією коронавірусу, виникають інші проблеми, від яких безпосередньо залежить...

Блаженніший Святослав: «В мене завжди було відчуття, що я "живу в кредит"»
Наталя ДУЛЯБА
Блаженніший Святослав: «В мене завжди було відчуття, що я

5 травня глава УГКЦ Блаженніший Святослав святкує своє 50-річчя. З цієї нагоди Львівський портал публікує інтерв’ю, у як...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...