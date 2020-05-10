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У США 80 тисяч людей стали жертвами коронавірусу

Ольга Денисяка

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Станом на 10 травня в світі на коронавірус вже захворіли 4 117 367 людей. При цьому померли 280 700 осіб, а одужали – 1 446 776. Про це повідомляє Львівський портал.

 

За даними Worldometers, найбільше нових летальних випадків за минулу добу зафіксовано у США, де померло 1,422 осіб, а загальна кількість смертельних випадків зросла до 80,037. Натомість у більшості країн ЄС захворюваність і смертність йде на спад.

У Європі найвищий рівень смертності за минулу добу:

  1. Британія – (31,587) +626
  2. Італія – (30,395) +194
  3. Іспанія – (26,478) + 179
  4. Росія – (1,827) +104
  5. Франція – (26,310) +80
  6. Нідерланди – (5,422) +63
  7. Бельгія – (8,581) +60
  8. Швеція – (3,220) + 45
  9. Німеччина – (7,549) +39
  10.  Румунія– (939) +16

Найбільше захворілих за минулу добу у Європі: 

  1. РФ – (198,676) +10,817
  2. Британія – (215,260) +3,896
  3. Іспанія – (262,783) +2,666
  4. Італія – (218,268) +1,083
  5. Білорусь – (22,052) +951
  6. Німеччина – (171,324) +736
  7. Швеція – (25,921) +656
  8. Бельгія (52,596) +585
  9. Франція – (176,658) +579
  10. Португалія – (27,406) +138

Зазначимо, що в Україні станом на ранок 10 травня підтверджено 15 232 випадки COVID-19, з них – 522 протягом останньої доби. Загалом коронавірус вже забрав життя 391 людини, одужало 3060 пацієнтів.

За останню добу на Львівщині зафіксовано 54 нових інфікувань коронавірусом. Так, станом на ранок 10 травня підтверджено 753 випадки інфікування коронавірусом, з них 20 – летальні.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.

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