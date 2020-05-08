18 смерть від коронавірусу на Львівщині. Що відомо про чоловіка

На Львівщині кількість померлих від захворювання на коронавірус зросла до 18 осіб. У лікарні помер 62-річний чоловік. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

Відомо, що 18-тий пацієнт був з Червонограда. Помер у лікарні у Винниках, у реанімації.

«Чоловік, 1958 року народження, помер 7 травня. Позитивний результат, який підтвердив у нього коронавірусну інфекцію, отримали 3 травня. Цього ж дня пацієнта з загостренням лівобічної пневмонії госпіталізували до Львівського обласного госпіталю ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що до летального випадку коронавірус загострив супутні захворювання чоловіка— бронхіальну астму та хронічну легеневу патологію.

Раніше Львівський портал повідомляв, що на Львівщині 8 травня встановили новий коронавірусний анти рекорд. За добу кількість хворих зросла на 65 осіб.

Нагадаємо також, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня, а потім дію карантину продовжили до 11 травня. Нещодавно Кабмін послабив карантин із понеділка, 11 травня. При цьому ряд карантинних обмежень продовжили до 22 травня.

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