В українських СІЗО з’явилися платні камери з підвищеним комфортом: ціни та фото

В Україні запустили функціонування платних камер з поліпшеними умовами розміщення у слідчих ізоляторах. Про це у Facebook повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, перші камери такого формату з’явилися у Київському СІЗО. Там запрацювали 4 камери: одна 2-місна, одна 3-місна та дві 4-місні. Вартість розміщення у таких камерах в Києві залежить від терміну, за який здійснюється оплата. Так, наприклад, вартість за добу становить 2 000 грн, за тиждень – 8 000 грн, а за місяць – 12 000 грн. В інших українських СІЗО платні камери з’являться згодом.

«Отримані кошти СІЗО будуть спрямовувати на підтримання належних умов утримання у безкоштовних камерах та на покриття собівартості утримання камер з поліпшеними умовами», – зазначив Денис Малюська.

Він зазначив, що ініціатива запровадження платних камер має дві ключові цілі. Зокрема, прибрати корупцію – замість хабара, гроші за кращу камеру йтимуть в офіційно у бюджетний спецфонд. Також запровадження таких камер дозволить знайти додаткове фінансування для слідчих ізоляторів.

«Протягом запуску проєкту наші опоненти спробували розкрутити два міфи, що нібито мова йде про «ВІП-камери» та що ця ініціатива порушує права людини. Обидва міфи, звичайно, є хибними. Це точно не «ВІП-камери». Як видно із фотографій, нічого надзвичайного ми не пропонуємо і не забезпечуємо. Ми надаємо можливість користуватися більшою, ніж зазвичай площею камер, а також базовим обладнанням на кшталт холодильника, телевізора або столового приладдя. Ну і ремонт не сторічної давнини, як це часто трапляється у наших слідчих ізоляторах», – інформує очільник Мін’юсту.

Крім цього Денис Малюська запевняє, що наявність платних камер не порушує прав людини.

«Як і раніше, ми забезпечуємо функціонування безкоштовних камер і їх стан не тільки не погіршиться, а навпаки буде поліпшений за рахунок доходів, які генеруватимуть платні камери.

При цьому слід пам’ятати, що мова йде про слідчі ізолятори, тобто місця, де утримуються люди, щодо яких немає вироку суду і які вважаються невинними у вчиненні злочину. Якщо особа,з точки зору закону, невинна – ми не повинні обмежувати її у можливості оплатити кращі умови проживання», – зазначив він.

Також керівник Міністерства юстицій повідомив, що злочинцям, щодо яких вироки набрали законної сили, поліпшені умови за гроші створюватись не будуть.

«У тюрмах усі будуть у рівних умовах і выдбватимуть встановлене судом покарання за вчинений злочин», – додав він.

Нагадаємо, про створення платних камер в українських СІЗО у Міністерстві юстицій заговорили цьогоріч у квітні. Згодом постанову про такі камери ухвалив Кабінет Міністрів України.

Фото: Денис Малюська