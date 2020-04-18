Мін’юст планує створити в українських СІЗО платні камери з підвищеним комфортом

Міністерство юстиції планує зробити в українських СІЗО платні камери підвищеного комфортну. Та, за рахунок цього, зібрати гроші інфраструктурні проєкти. Про це у Facebook повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

Він зазначив, що на сьогодні в Україні ситуація з інфраструктурою СІЗО бажає бути кращою.

«В нас інфракструктурою все вкрай погано: погані крамери, старі будівлі, жахливий стан з інженерним заберезпеченням, водопостачанням. Але є ключова проблема – звідки брати гроші. Коштів у бюджеті на це немає, а історія ця вкрай дорога. Відповідно ми будемо залучати кошти з альтернативних джерел. Першим таким джерелом стане те, що ми зробимо платні камери підвищеного комфорту у слідчих ізоляторах», – сказав міністр юстиції.

Денис Малюська зазначив, що зараз у СІЗО є різні камери: кращої якості та гіршої та ходять чутки, що комфортніші дають за хабарі.

«Ми не хочемо толерувати цю історію, тому зробимо так, аби ці кошти офіційно направлялися у спеціальний фонд, за рахунок якого ми зможемо робити ремонти, поліпшувати умови безкоштовних камер», – уточнив очільник Мін’юсту.

Він сподіваться, що постанову про платні камери в українських СІЗО Кабінет Міністрів України прийме у середу, 22 квітня.

До слова, Офіс Омбудсмана України показав, як живуть засуджені у лікарні львівського СІЗО. Зокрема, було виявлена низка суттєвих порушень щодо поводження із засудженими. Як повідомлялося, приміщення лікарні практично не опалюється, температура повітря в приміщеннях становить 11-15 градусів. Камери-палати є старі і занедбані, на стінах – пліснява, вони потребують проведення ремонту з заміною санітарно-технічного обладнання та електромережі.