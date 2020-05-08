Продажу собак було мало. «Слуга народу» взявся скасовувати урок історії України

Після підтримки трансляції російськомовного контенту в пасажирських автобусах у час окупації РФ території України та рекомендацій для пенсіонерів – продавати собак для оплати комунальних послуг, народний обранець від партії «Слуга народу» Євгеній Брагар вирішив, що учням 5-го класу час скасувати вивчення історії України. Копію відповідного депутатського звернення Брагара до міністра освіти та науки України Любомири Мандзій опублікувала депутатка «Європейської солідарності» Ірина Геращенко.

Нардепка Ірина Геращенко обурена, ініціативою «Слуги народу», скасування вивчення української історії для п’ятикласників.

«Трускавецький турбокурс продовжує штампувати реформи. Цього разу вони пропонують скасувати уроки історії в 5-х класах. Правильно, історію на хліб не намажеш. Рік тому вчителі проголосували за слуг…. Тепер слуги щодня голосують проти вчителів…», – прокоментувала Ірина Геращенко.

У тексті документу йдеться, що «Навчальний курс Історії України за 5 клас охоплює матеріал, який більш поглиблено викладено з курсах історії України за 7, 8,9, 10 та 11 класи», а школярі настільки завантажені навчанням, що можуть вивчати історію України й пізніше.

«Саме тому, в зв’язку з вищезазначеними аргументами та численними скаргами батьків пропоную скасувати курс історії України для 5-го класу починаючи з 2020/21 навчального року» – йдеться у документі.

Сам Євгеній Брагар видалив пост про ініціативу скасування вивчення історії України зі своєї сторінки у Фейсбук. Однак міністр Любомира Мандзій зобов’язана розглянути його ініціативу про, а про результати розгляду звернення та вжиті заходи зі скасування вивчення історії України, повідомити Євгена Брагара, впродовж 30 днів із моменту звернення.

Нагадаємо, у Трускавці для близько 250 новообраних депутатів партії «Слуга народу» тижневий освітній експрес-курс. За сім днів навчання у Трускавці новоспечені нардепи повинні подужати основи публічної політики, макроекономіки, бюджетної політики, секторів економіки та законодавчої політики. Проїзд в Трускавець, номери в готелі, навчання і гала-вечір для майбутніх депутатів за попередніми підрахунками обійшовся не менше 8,5 млн грн.

Раніше Львівський портал повідомляв, що депутат «Слуги народу» Євгеній Брагар після заяви у поліцію на волонтерку через російський серіал і «мовну дискримінацію» в ефірі одного із українських телеканалів порадив пенсіонерці «продати собаку», щоб сплатити рахунки за газ.

Після цього «Нафтогаз України» закликав українців не продавати ні собак, ні котів, ні хом’яків, чи інших тварин, бо родини, які витрачають на комуналку більше, ніж 15-20% свого сімейного доходу, мають право на державну субсидію