Стало відомо, у скільки обійдеться наука і проживання «слуг народу» у Трускавці

За сім днів навчання у Трускавці близько 250 депутатів партії «Слуга народу» повинні подужати основи публічної політики, макроекономіки, бюджетної політики, секторів економіки та законодавчої політики. Проїзд в Трускавець, номери в готелі, навчання і гала-вечір для майбутніх депутатів може коштувати не менше 8,5 млн грн. Велика частина суми піде на проживання в найдорожчих готелях міста, пише НВ.

Скільки коштує таке навчання на виїзді – організатор і почесний президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Милованов не говорить. Голова виборчого штабу партії Слуга Народу Олександр Корнієнко в інтерв’ю ТСН повідомив, що курси обійдуться в «кілька мільйонів гривень». Гроші, якщо вірити заявам СН, взяті з партійного фонду. НВ зібрало дані про витрати на проїзд, навчання і запланований гала-вечір для майбутньої президентської фракції в новому парламенті.

Вартість залізничних квитків з Києва до Трускавця становить 603 грн на людину, додатково, як повідомили в Укрзалізниці, для броні всього вагона потрібно доплатити ще 200 грн на кожному квитку в один бік. Для проїзду депутатів в курортне місто і назад орендовано три 40-місних купейних вагони, що коштуватиме Слузі народу 200 тис. грн.

Частина учасників Інвенту добирається до Трускавця самостійно.

Найвищі витрати – проживання. Вартість стандартного двомісного номера (майбутні депутати живуть по двоє) при повному пансіоні становить 4,7 тис. грн на добу, говориться на сайті готелю. Тобто, тижнева оренда 127 номерів в Rixos-Prykarpattya для 254 депутатів від партії Слуга народу з урахуванням 10% знижки становить 3,8 млн грн. Це орієнтовна сума. Частина учнів живуть в Mirotel, де номери дешевше, однак за харчування в Rixos-Prykarpattya потрібно доплачувати і, ймовірно, не всі живуть в найдешевших номерах. У розпал сезону їх просто може не бути в потрібній кількості.

Зал для проведення навчання потрібно орендувати додатково, повідомили НВ Бізнес в готелі Rixos-Prykarpattya. Його вартість – 2,2 тис. грн на годину, готель готовий надати 10% знижку. Оренда конференц-залу для навчання майбутніх депутатів може коштувати 180 тис. грн за тиждень.

Тимофій Милованов і функціонери партії Слуга народу конкретні цифри не називають і говорять, що дані будуть опубліковані пізніше в офіційних звітах двох організацій.

Курси для майбутніх депутатів від партії Слуга народу були організовані за три тижні з використанням половини ресурсу Київської школи економіки, повідомив в інтерв’ю Liga.net Тимофій Милованов. «Ми зняли топовий менеджмент і викладачів. Ми єдині в Україні, напевно, і в світі, хто може за такий короткий час поставити таку програму і її не завалити. Ми одночасно ставимо – публічну політику, економіку, менеджмент, хард і софт скіли», – повідомив він.

Ринкова вартість заявленої тижневої програми навчання, найімовірніше, становить не менше 15 тис. на день. Таку оцінку НВ Бізнес висловив представник школи-конкурента KSE, який побажав залишитися неназваним. Тобто, за тиждень саме на навчання майбутніх депутатів могли витратити не менше $105 тис. «Це складний з точки зору організації виїзний курс, який включає роботу в групах і необхідність захищати підсумкову роботу», – сказав співрозмовник.

На сайті KSE наводиться вартість навчальних модулів – $1 тис за одну людину. Однак, мова йде про короткострокові (частіше 3-денні) модулі в Києві, англійською мовою. Якщо слідувати цим розцінкам, то навчання 250 осіб на виїзді протягом тижня має коштувати в рази більше згаданих $105 тис.

Крім грошей, навчальна структура отримує нетворкінг серед цільової аудиторії і хороший PR-ефект. Особливо, з огляду на поширені в медіа побоювання щодо компетенції майбутніх Зе-депутатів.

Для майбутньої президентської фракції, в якій багато обранців не те, що не мають досвіду спільної політичної роботи, а взагалі вперше бачать один одного, курси в Трускавці стануть першим сеансом тімбілдінга.

Проведення гала-вечора в готелі категорії п’ять зірок може коштувати близько 6 тис. грн на людину, говорить генеральний директор компанії Ресторанний консалтинг Ольга Насонова. «У цю суму включено харчування, напої і розважальна програма», – говорить експерт.