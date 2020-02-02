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«Нафтогаз» просить українців не розраховуватися за газ собаками і котами

Андрій Котенський

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Продавати собак, котів, хом’яків, черепах та інших друзів не треба. Родини, які витрачають на комуналку більше, ніж 15-20% свого сімейного доходу, мають право на державну субсидію. Про це повідомляє національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» на своїй офіційній сторінці у Фейсбук.

 

За даними «Нафтогазу», у держбюджеті цього року передбачено близько 50 мільярдів гривень живих грошей на часткову оплату платіжок для родин, яким складно оплачувати повну ціну. Це понад 130 млн грн щоденних дотацій для потребуючих.

«Продавати собак, котів, хом’яків, черепах та інших друзів не треба. Треба звертатися по грошову допомогу, на яку ви маєте право за законом», – ноголосили у «Нафтогаз України».

Раніше Львівський портал повідомляв, що депутат «Слуги народу» Євгеній Брагар після заяви у поліцію на волонтерку через російський серіал і «мовну дискримінацію» в ефірі одного із українських телеканалів порадив пенсіонерці «продати собаку», щоб сплатити рахунки за газ.

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