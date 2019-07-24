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 «Слуг народу» посадять за парти, аби навчити політиці

Анастасія Мельник

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Київська школа економіки проведе освітній інтенсив для членів фракції «Слуга народу» для того, щоб новоспечені нардепи набули потрібних політичних знань та навичок. Про це йдеться на Facebook-сторінці партії, передає Львівський портал.

 

Зазначається, що тижневий експрес-курс, підготовлений кращими українськими фахівцями від партії «Слуга Народу» у партнерстві з Київською школою економіки, стане першим у серії навчальних програм для членів фракції, яка буде реалізовуватися протягом всього терміну роботи Верховної Ради IX скликання.

У підсумку навчального курсу депутати здобудуть:

  • необхідний рівень знань про сучасний стан, проблеми і перспективи різних галузей економіки та соціального життя країни;
  • отримають глибоке розуміння бюджетного процесу і процесу ухвалення державних рішень;
  • навчаться будувати політичні стратегії перетворень, створювати законопроєкти;
  • засвоять принципи і техніки обговорень законодавчих ініціатив із зацікавленими сторонами.

«На обраних депутатів чекають секторальні лекції, семінари, зустрічі із практиками державного управління, експертами та фахівцями з різних галузей. Процес навчання триватиме постійно, щоб забезпечити якісну фахову роботу кожного народного обранця», – зазначають у партії.

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