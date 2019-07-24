 «Слуг народу» посадять за парти, аби навчити політиці

Київська школа економіки проведе освітній інтенсив для членів фракції «Слуга народу» для того, щоб новоспечені нардепи набули потрібних політичних знань та навичок. Про це йдеться на Facebook-сторінці партії, передає Львівський портал.

Зазначається, що тижневий експрес-курс, підготовлений кращими українськими фахівцями від партії «Слуга Народу» у партнерстві з Київською школою економіки, стане першим у серії навчальних програм для членів фракції, яка буде реалізовуватися протягом всього терміну роботи Верховної Ради IX скликання.

У підсумку навчального курсу депутати здобудуть:

необхідний рівень знань про сучасний стан, проблеми і перспективи різних галузей економіки та соціального життя країни;

отримають глибоке розуміння бюджетного процесу і процесу ухвалення державних рішень;

навчаться будувати політичні стратегії перетворень, створювати законопроєкти;

засвоять принципи і техніки обговорень законодавчих ініціатив із зацікавленими сторонами.

«На обраних депутатів чекають секторальні лекції, семінари, зустрічі із практиками державного управління, експертами та фахівцями з різних галузей. Процес навчання триватиме постійно, щоб забезпечити якісну фахову роботу кожного народного обранця», – зазначають у партії.