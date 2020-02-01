Скандальний нардеп Брагар порадив пенсіонерці продати собаку, щоб оплатити комуналку

Депутат «Слуги народу» Євгеній Брагар після заяви у поліцію на волонтерку через російський серіал і «мовну дискримінацію» в ефірі одного із українських телеканалів порадив пенсіонерці «продати собаку», щоб сплатити рахунки за газ, передає Zaxid.net
Ввечері у п’ятницю, 31 січня, Брагар побував на 112 каналі. В ефірі він заявив, що заява до поліції на волонтерок – це його особиста позиція, а не позиція партії
У студію зателефонувала жінка, яка поскаржилася на велику вартість газу і його транспортування при низькій пенсії. Жінка запитала у депутатів, як прожити на пенсію 2 тисячі грн й оплачувати комунальні послуги.
«Прожити у таких умовах дійсно важко, тому що ми не знаємо, чи є у неї інше майно. Адже субсидія надається залежно від іншого майна та майнового стану. Я особисто зустрічав випадок, коли жінка хотіла отримати субсидію, маючи декілька квартир», – відзначив Євгеній Брагар.
А пізніше припустив, що рахунки можна сплачувати, якщо продати майно чи собаку.
«Якщо [собака] елітної породи у дворі, то вона може його продати… у будь-який момент і спокійно сплатити», – порадив депутат.
Слова депутата викликали гостру реакцію аудиторії в студії.
Його фраза про собаку викликала бурхливу ракцію у соцмережах і навіть серед колег по фракції «Слуга народу». Сам депутат у згаданому ефірі відзначив, що собак у нього немає, лише кішка.
Вже у суботу, 1 лютого, Брагар вибачився за пораду продати старенькій пса.
Як відомо, 25 річний киянин Євгеній Брагар – 76-й номер у списку партії «Слуга народу» та заступник голови Комітету зі свободи слова. До обрання депутатом був аспірантом Київського Національного Університету, а також засновником і викладачем польської мови у проєкті «Лінгвіст», де безкоштовно навчали студентів іноземним мовам.
Євгеній Брагар став відомим, коль цього тижня зробив низку заяв через конфлікт в автобусі «Луцьк-Київ», водії якого відмовилися вимикати серіал російською мовою. У п’ятницю, 31 січня, він подав заяву на волонтерку Анастасію Конфедерат через конфлікт в автобусі, водії якого відмовилися вимикати серіал російською мовою. Та направив депутатський запит до фірми перевізника Winew, у якому закликав «припинити будь-які утиски» водія рейсу, на якому стався конфлікт, і не звільняти його.
Раніше Львівський портал повідомляв, що по дорозі з Луцька до Києва посеред траси висадили волонтерку аерозвідки Анастасію Конфедерат та госпітальєрку Ярину Чорногуз, які просили водія автобуса вимкнути російський серіал, який без їхньої згоди транслювався на весь салон.
Андрій Котенський