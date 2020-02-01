Скандальний нардеп Брагар порадив пенсіонерці продати собаку, щоб оплатити комуналку

Депутат «Слуги народу» Євгеній Брагар після заяви у поліцію на волонтерку через російський серіал і «мовну дискримінацію» в ефірі одного із українських телеканалів порадив пенсіонерці «продати собаку», щоб сплатити рахунки за газ, передає Zaxid.net

Ввечері у п’ятницю, 31 січня, Брагар побував на 112 каналі. В ефірі він заявив, що заява до поліції на волонтерок – це його особиста позиція, а не позиція партії

У студію зателефонувала жінка, яка поскаржилася на велику вартість газу і його транспортування при низькій пенсії. Жінка запитала у депутатів, як прожити на пенсію 2 тисячі грн й оплачувати комунальні послуги.

«Прожити у таких умовах дійсно важко, тому що ми не знаємо, чи є у неї інше майно. Адже субсидія надається залежно від іншого майна та майнового стану. Я особисто зустрічав випадок, коли жінка хотіла отримати субсидію, маючи декілька квартир», – відзначив Євгеній Брагар.

А пізніше припустив, що рахунки можна сплачувати, якщо продати майно чи собаку.

«Якщо [собака] елітної породи у дворі, то вона може його продати… у будь-який момент і спокійно сплатити», – порадив депутат.

Слова депутата викликали гостру реакцію аудиторії в студії.

Його фраза про собаку викликала бурхливу ракцію у соцмережах і навіть серед колег по фракції «Слуга народу». Сам депутат у згаданому ефірі відзначив, що собак у нього немає, лише кішка.

Вже у суботу, 1 лютого, Брагар вибачився за пораду продати старенькій пса.

Як відомо, 25 річний киянин Євгеній Брагар – 76-й номер у списку партії «Слуга народу» та заступник голови Комітету зі свободи слова. До обрання депутатом був аспірантом Київського Національного Університету, а також засновником і викладачем польської мови у проєкті «Лінгвіст», де безкоштовно навчали студентів іноземним мовам.

Євгеній Брагар став відомим, коль цього тижня зробив низку заяв через конфлікт в автобусі «Луцьк-Київ», водії якого відмовилися вимикати серіал російською мовою. У п’ятницю, 31 січня, він подав заяву на волонтерку Анастасію Конфедерат через конфлікт в автобусі, водії якого відмовилися вимикати серіал російською мовою. Та направив депутатський запит до фірми перевізника Winew, у якому закликав «припинити будь-які утиски» водія рейсу, на якому стався конфлікт, і не звільняти його.

Раніше Львівський портал повідомляв, що по дорозі з Луцька до Києва посеред траси висадили волонтерку аерозвідки Анастасію Конфедерат та госпітальєрку Ярину Чорногуз, які просили водія автобуса вимкнути російський серіал, який без їхньої згоди транслювався на весь салон.