ОСТАННІ НОВИНИ

Скандальний нардеп Брагар порадив пенсіонерці продати собаку, щоб оплатити комуналку

Андрій Котенський

|

Депутат «Слуги народу» Євгеній Брагар після заяви у поліцію на волонтерку через російський серіал і «мовну дискримінацію» в ефірі одного із українських телеканалів порадив пенсіонерці «продати собаку», щоб сплатити рахунки за газ, передає Zaxid.net

 

Ввечері у п’ятницю, 31 січня, Брагар побував на 112 каналі. В ефірі він заявив, що заява до поліції на волонтерок – це його особиста позиція, а не позиція партії

У студію зателефонувала жінка, яка поскаржилася на велику вартість газу і його транспортування при низькій пенсії. Жінка запитала у депутатів, як прожити на пенсію 2 тисячі грн й оплачувати комунальні послуги.

«Прожити у таких умовах дійсно важко, тому що ми не знаємо, чи є у неї інше майно. Адже субсидія надається залежно від іншого майна та майнового стану. Я особисто зустрічав випадок, коли жінка хотіла отримати субсидію, маючи декілька квартир», – відзначив Євгеній Брагар.

А пізніше припустив, що рахунки можна сплачувати, якщо продати майно чи собаку.

«Якщо [собака] елітної породи у дворі, то вона може його продати… у будь-який момент і спокійно сплатити», – порадив депутат.

Слова депутата викликали гостру реакцію аудиторії в студії.

Його фраза про собаку викликала бурхливу ракцію у соцмережах і навіть серед колег по фракції «Слуга народу». Сам депутат у згаданому ефірі відзначив, що собак у нього немає, лише кішка.

Вже у суботу, 1 лютого, Брагар вибачився за пораду продати старенькій пса.

Як відомо, 25 річний киянин Євгеній Брагар – 76-й номер у списку партії «Слуга народу» та заступник голови Комітету зі свободи слова. До обрання депутатом був аспірантом Київського Національного Університету, а також засновником і викладачем польської мови у проєкті «Лінгвіст», де безкоштовно навчали студентів іноземним мовам.

Євгеній Брагар став відомим, коль цього тижня зробив низку заяв через конфлікт в автобусі «Луцьк-Київ», водії якого відмовилися вимикати серіал російською мовою. У п’ятницю, 31 січня, він подав заяву на волонтерку Анастасію Конфедерат через конфлікт в автобусі, водії якого відмовилися вимикати серіал російською мовою. Та направив депутатський запит до фірми перевізника Winew, у якому закликав «припинити будь-які утиски» водія рейсу, на якому стався конфлікт, і не звільняти його.

Раніше Львівський портал повідомляв, що по дорозі з Луцька до Києва посеред траси висадили волонтерку аерозвідки Анастасію Конфедерат та госпітальєрку Ярину Чорногуз, які просили водія автобуса вимкнути російський серіал, який без їхньої згоди транслювався на весь салон.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Правило чесної угоди або яка ціна у супермаркеті вважається доступною
Анастасія ПИЖ
Правило чесної угоди або яка ціна у супермаркеті вважається доступною

Корпоративна цінова політика компанії «АТБ», яка є лідером вітчизняного ритейлу,  вже понад чверть сторіччя залишається ...

Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році
Наталя ДУЛЯБА
Великі ремонти Львова: як зміниться інфраструктура у 2020 році

Бюджет розвитку, у який закладають кошти на всі ремонти у Львові, у 2020 році становить 3 млрд 85 млн грн, що на 17 млн ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії
Омелян ШЕВЧУК
У Львові запрацював денний стаціонар хіміотерапії

Хіміотерапія – це медикаментозне лікування, яке використовує потужні хімічні речовини для лікування захворювань, які пов...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...