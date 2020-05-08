Літні майданчики, де фіксуватимуть порушення карантину, будуть відразу закривати, – ЛМР

У Львівській міській раді обіцяють закривати літні майданчики, якщо фіксуватимуть порушення умов карантину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

Додамо, що міська комісія ТЕБ і НС дозволила з понеділка, 11 травня, роботу літніх майданчиків при кафе та ресторанах, однак з дотриманням відповідних правил.

«Ви, напевно, пригадуєте, коли ми відкривали ринки, то ми приймали й рішення про їх закриття, коли побачили, що є порушення умов роботи. Те ж саме стосується й літніх майданчиків. Якщо ми будемо бачити порушення роботи літніх майданчиків, ми будемо їх одразу закривати. Якщо буде зафіксовано декілька таких порушень, то ми будемо зачиняти всі літні майданчики у місті. Спільнота повинна нести спільну відповідальність, тому що ми напрацювали всі правила спільно – місто і власники кафе та ресторанів. Якщо ці правила є спільно акцептовані, то треба разом їх і дотримуватись, і звертати на це увагу. Має бути один за всіх, і всі за одного», – зазначив міський голова Андрій Садовий.

Нагадаємо, уряд послабив карантин із понеділка, 11 травня. В Україні знову відкривають для прогулянок парки, сквери і зони відпочинку. Змогу відновити роботу отримують й салони краси, перукарні, ресторани і кафе (але лише у форматі «на виніс»), літні майданчики закладів харчування.

Однак у Львові наразі вирішили пом’якшити карантин лише частково. Детальніше про це читайте тут.

Як відомо, протягом останніх трьох днів на Львівщині фіксують різке збільшення кількості хворих на коронавірус. Зокрема, за останню добу в області ПЛР-тести підтвердили COVID-19 у 65 людей – це найбільше число за період карантину. Загалом на Львівщині кількість інфікованих сягнула 660 осіб. Також від коронавірусу в області вже померли 18 людей.