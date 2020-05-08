Біда не минула. Кожного дня є ймовірність заразитися, – головний медик Львова

Начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир Зуб закликав мешканців міста не нехтувати карантинними обмеженнями, адже загроза не вщухла. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛМР.

Збільшення кількості захворілих на COVID-19 головний медик Львова пов’язує із порушенням карантинних правил.

«Спостерігаємо зростання кількості виявлених випадків коронавірусної інфекції. Тобто тенденція останнього тижня показує, що кількість захворілих поступово збільшується – за цю добу в нас зареєстровано 65 випадків, вчора було 42, позавчора – 39. Це наголос нам всім, що ми не повинні розслаблятися, маємо бути в тонусі. Останніми тижнями люди більш активно почали виходити на вулицю, не всі дотримуються соціальної дистанції, не всі використовують захисні маски, і це сприяє поширенню цієї інфекції. Тому я закликаю бути мобілізованими, дисциплінованими. Біда не минула! Кожного дня є ймовірність заразитися», – наголосив Володимир Зуб.

Додамо, що протягом останніх трьох днів на Львівщині фіксують різке збільшення кількості хворих на коронавірус. Зокрема, за останню добу в області ПЛР-тести підтвердили COVID-19 у 65 людей – це найбільше число за період карантину. Загалом на Львівщині кількість інфікованих сягнула 660 осіб. Також від коронавірусу в області вже померли 18 людей.

Нагадаємо, уряд послабив карантин із понеділка, 11 травня. В Україні знову відкривають для прогулянок парки, сквери і зони відпочинку. Змогу відновити роботу отримують й салони краси, перукарні, ресторани і кафе (але лише у форматі «на виніс»), літні майданчики закладів харчування.

Однак у Львові наразі вирішили пом’якшити карантин лише частково. Детальніше про це читайте тут.