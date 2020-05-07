У мерії Львова розповіли, як працюватимуть бібліотеки після послаблення карантину

Після 11 травня почнеться послаблення карантинних заходів. Відтак планується відновлення роботи бібліотек у Львові. У Львівській міській раді розповіли правила роботи таких закладів після пом’якшення карантину.

7 травня у мерії Львова провели онлайн-зустріч з бібліотекарями міста для того, щоб обговорити діяльність їх закладів після послаблення карантинних заходів. Перш за все, потрібно подбати про здоров’я працівників і відвідувачів бібліотеки: проводити температурний скринінг, дотримуватися дистанції, проводити регулярну дезінфекцію, працівники мають бути завжди у масці та рукавицях. Кожен працівник з найменшою підозрою не має приходити на роботу.

Станом на зараз львівські бібліотеки найбільше потребують відповідних термометрів та попросили проведення тестування для працівників. Відтак у мерії пообіцяли допомогти із закупівлею всіх необхідних засобів та домовиться про проведення тестування для всіх працівників бібліотечної сфери.

Також у міськраді Львова додають, що працівники закладів культури, які почнуть працювати з 12 травня, отримають право користуватись громадським транспортом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як працюватимуть перукарні та салони краси Львова після послаблення карантину.

Зазначимо, через поширення коронавірусу в Україні вже втретє продовжили карантин. Так, спершу його запровадили ще з 12 березня. Тоді він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив цей термін ще на три тижні – до 24 квітня. Згодом Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня. А нещодавно прийняв рішення продовжити його до 22 травня, але при цьому скасував низку обмежень.