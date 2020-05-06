Температурний скринінг та попередній запис. Як працюватимуть перукарні та салони краси Львова

Після 11 травня почнеться послаблення карантинних заходів. Відтак плануться відновлення роботи перукарень та салонів краси у Львові. У Львівській міській раді розповіли правила роботи таких закладів після пом’якшення карантину.

6 травня у мерії Львова відбулась онлайн-зустріч з власниками перукарень та салонів краси міста, під час якої обговорили правила роботи закладів після послаблення карантину. Так, за словами заступника міського голови з питань розвитку Андрія Москаленка, місто приймає пропозиції підприємців щодо організації роботи після послаблення карантинних заходів.

«Найголовніше – співпраця. Нами підготовлений проєкт протоколу, який включає ряд обов’язкових вимог до роботи закладів. Також за результатами сьогоднішньої зустрічі ми створимо групи у соцмережах із підприємцями, де будемо обговорювати дискусійні організаційні питання», – зазначив Андрій Москаленко.

У мерії розробили 3 етапи вимог, які будуть в протоколі для відвідувачів. Зокрема, відтепер кожен відвідувач, який приходить у заклад, має пройти термометрію. Якщо ж хтось відмовлятиметься проходити цю процедуру, то салони можуть відмовити цій особі у наданні послуг. У випадку, якщо людина відмовляється при цьому покинути заклад, то адміністрація матиме повне право викликати поліцію.

Наступний великий блок — вимоги до працівників. Зокрема, кожен працівник має проходити обов’язкову термометрію кожні 4 години або не менш ніж двічі на день. Після кожного відвідувача повинне дезінфікуватись місце, а при вході мають бути встановлені антисептики. Усі працівники під час роботи повинні використовувати маски та рукавички, а також зберігати дистанцію 1,5 м між кожним відвідувачем.

Власникам салонів краси та перукарень рекомендують, щоб перші тижні обслуговування були лише за попереднім записом, аби не створювати черг. Також мерія пропонує закладам лише безготівковий розрахунок, адже це зменшить зайвий контакт.

Як повідомляв Львівський портал, уряд послабив карантин із понеділка, 11 травня. Втім при цьому послаблений карантин продовжили до 22 травня.

З 11 травня в Україні знову відкривають для прогулянок парки, сквери і зони відпочинку. Змогу відновити роботу отримують й салони краси, перукарні, ресторани і кафе (але лише у форматі «на виніс»), літні майданчики закладів харчування.

Фото: Вчасно