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У Києво-Печерській лаврі – новий спалах COVID-19

Вероніка Рой

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У Києво-Печерській лаврі зареєстрували 17 нових випадків зараження коронавірусом COVID-19. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Маским Степанов.

 

За його словами, 17 нових заражених в Лаврі контактували з тими, хто був інфікований раніше.

«У Києво-Печерській лаврі відбувся спалах COVID-19 – зафіксовано 17 нових випадків захворювання серед контактних осіб з інфікованими на цю хворобу. Тому санітарні заходи на території заповідника буде посилено», – сказав Степанов.

Зазначимо, що Києво-Печерська лавра перебуває на повному карантині після того, як там стався спалах коронавірусу. Хворих близько 150 людей.Також на карнатині і Почаївська лавра, яка теж належижть УПЦ МП. Раніше керівники цієї церкви закликали не боятись коронавірусу та ходити до храмів. Предстоятель УПЦ МП Онуфрій попри заборону поліції також закликав іти на Великдень молитись біля храмів.

Як писав Львівський портал, наразі відомо про три смерті від коронавірусу у Києво-Печерській лаврі.

18 квітня низка відомих ЗМІ писали, що главу УПЦ МП Онуфрія та митрополита Антонія таємно госпіталізували з коронавірусом. Втім цю інформацію в УПЦ МП спростували.

 

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