У Києво-Печерській лаврі – третя смерть від коронавірусу

Від коронавірусу у Києво-Печерській лаврі (УПЦ МП) помер ще один монах. Про це пише Інтерфакс-Україна із посиланням на пресслужбу Києво-Печерської лаври.

«Із великим сумом повідомляємо, що преставився насельник Лаври монах Никодим, який недавно поступив до Лаври зі Свято-Духова скита Почаївської Лаври. Просимо всіх помолитися за упокій його душі», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що це вже третя смерть у Києво-Печерській лаврі від коронавірусної інфекції. 12 квітня померли 47- річний ієродиякон Наум та 73-річний архімандрит Нектарій. При цьому причину смерті останнього у лаврі не уточняли.

Водночас у Києво-Печерські лаврі зауважують, що після проходження лікування від коронавірусу вже повертаються шість ченців, стан їхнього здоров’я задовільний.

«Браття перебуватимуть у спеціально відведеному для них корпусі, підготовленому заздалегідь службами санепіднагляду в м. Києві. За здоров’ям братії будуть постійно спостерігати лікарі», – вказано у повідомленні.

Як писав Львівський портал, Києво-Печерська лавра фактично закликала вірян ігнорувати обмеження, запроваджені в Україні на час коронавірусного карантину. Згодом у лаврі виявили більше 90 хворих на COVID-19. Через це святиню закрили на карантин.

Зараз медики підозрюють спалах коронавірусу й у Почаївській лаврі (УПЦ МП), що на Тернопільщині. Однак настоятель не йде на контакт із лікарями.

Так, 13 квітня від коронавірусу помер монах Почаївської лаври. 40-річний чоловік прибув до Києва, там його стан різко погіршився, тож його госпіталізували. Пробувши 8 днів на лікуванні, монах помер. ПЛР-тест підтвердив коронавірусну інфекцію. Вже 14 квітня у Почаївській лаврі спростували інформацію про смерть 40-річного монаха і назвали це «чутками».

Нагадаємо, нещодавно коронавірусну інфекцію виявили у священника з Червонограда. Тому у Львові на COVID-19 почали тестувати священнослужителів.