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У Британії від коронавірусу померли понад 30 тисяч людей

Ольга Денисяка

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Станом на 7 травня у світі на коронавірус вже захворіли 3 848 994 людини. При цьому померли 265 905 осіб, а одужали – 1,317,085 людей, передає Львівський портал.

 

За даними Worldometers, найбільше нових летальних випадків за минулу добу зафіксовано у США, де померло 2,528 людей, а кількість смертельних випадків зросла до 74,799. Натомість у ЄС захворюваність і смертність пішла на спад.

У Європі найвищий рівень смертності зафіксовано:

  1. Британія – 30,076 (+649)
  2. Італія – 29,684 (+369)
  3. Іспанія – 25,857 (+244)
  4. Франція – 25,809 (+278)
  5. Бельгія – 8,339 (+323)
  6. Німеччина – 7,275 (+282)
  7. Нідерланди – 5,204 (+36)
  8. Росія – 1,537 (+86)
  9. Португалія – 1,089 (+15)
  10. Румунія – 864 (+23)

Найбільше захворілих у Європі за минулу добу зафіксовано:

  1. Росія – 165,929 (+10,559)
  2. Британія – 201,101 (+6,111)
  3. Іспанія – 253,682 (+3,121)
  4. Італія – 214,457 (+1,444)
  5. Німеччина – 168,162 (+1,155)
  6. Білорусь – 19,255 (+905)
  7. Україна – 13,184 (+487)
  8. Нідерланди – 41,319 (+232)
  9. Бельгія – 50,781 (+272)
  10. Румунія – 14,107 (+270)

Як повідомляв Львівський портал, в Україні на 7 травня зафіксовано 13 691 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 507 нових випадків.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні вже втретє продовжили карантин. Так, спершу його запровадили ще з 12 березня. Тоді він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив цей термін ще на три тижні – до 24 квітня. Згодом Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня. А нещодавно прийняв рішення продовжити його до 22 травня, але при цьому скасував низку обмежень.

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