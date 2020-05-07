У Британії від коронавірусу померли понад 30 тисяч людей

Станом на 7 травня у світі на коронавірус вже захворіли 3 848 994 людини. При цьому померли 265 905 осіб, а одужали – 1,317,085 людей, передає Львівський портал.
За даними Worldometers, найбільше нових летальних випадків за минулу добу зафіксовано у США, де померло 2,528 людей, а кількість смертельних випадків зросла до 74,799. Натомість у ЄС захворюваність і смертність пішла на спад.
У Європі найвищий рівень смертності зафіксовано:
- Британія – 30,076 (+649)
- Італія – 29,684 (+369)
- Іспанія – 25,857 (+244)
- Франція – 25,809 (+278)
- Бельгія – 8,339 (+323)
- Німеччина – 7,275 (+282)
- Нідерланди – 5,204 (+36)
- Росія – 1,537 (+86)
- Португалія – 1,089 (+15)
- Румунія – 864 (+23)
Найбільше захворілих у Європі за минулу добу зафіксовано:
- Росія – 165,929 (+10,559)
- Британія – 201,101 (+6,111)
- Іспанія – 253,682 (+3,121)
- Італія – 214,457 (+1,444)
- Німеччина – 168,162 (+1,155)
- Білорусь – 19,255 (+905)
- Україна – 13,184 (+487)
- Нідерланди – 41,319 (+232)
- Бельгія – 50,781 (+272)
- Румунія – 14,107 (+270)
Як повідомляв Львівський портал, в Україні на 7 травня зафіксовано 13 691 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 507 нових випадків.
Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні вже втретє продовжили карантин. Так, спершу його запровадили ще з 12 березня. Тоді він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив цей термін ще на три тижні – до 24 квітня. Згодом Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня. А нещодавно прийняв рішення продовжити його до 22 травня, але при цьому скасував низку обмежень.
Ольга Денисяка