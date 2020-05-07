У Британії від коронавірусу померли понад 30 тисяч людей

Станом на 7 травня у світі на коронавірус вже захворіли 3 848 994 людини. При цьому померли 265 905 осіб, а одужали – 1,317,085 людей, передає Львівський портал.

За даними Worldometers, найбільше нових летальних випадків за минулу добу зафіксовано у США, де померло 2,528 людей, а кількість смертельних випадків зросла до 74,799. Натомість у ЄС захворюваність і смертність пішла на спад.

У Європі найвищий рівень смертності зафіксовано:

Британія – 30,076 (+649) Італія – 29,684 (+369) Іспанія – 25,857 (+244) Франція – 25,809 (+278) Бельгія – 8,339 (+323) Німеччина – 7,275 (+282) Нідерланди – 5,204 (+36) Росія – 1,537 (+86) Португалія – 1,089 (+15) Румунія – 864 (+23)

Найбільше захворілих у Європі за минулу добу зафіксовано:

Росія – 165,929 (+10,559) Британія – 201,101 (+6,111) Іспанія – 253,682 (+3,121) Італія – 214,457 (+1,444) Німеччина – 168,162 (+1,155) Білорусь – 19,255 (+905) Україна – 13,184 (+487) Нідерланди – 41,319 (+232) Бельгія – 50,781 (+272) Румунія – 14,107 (+270)

Як повідомляв Львівський портал, в Україні на 7 травня зафіксовано 13 691 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 507 нових випадків.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні вже втретє продовжили карантин. Так, спершу його запровадили ще з 12 березня. Тоді він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив цей термін ще на три тижні – до 24 квітня. Згодом Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня. А нещодавно прийняв рішення продовжити його до 22 травня, але при цьому скасував низку обмежень.