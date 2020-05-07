Після послаблення карантину першими у Львові запрацюють два музеї під відкритим небом

Після послаблення карантинних заходів у Львові першими у тестовому режимі запрацюють музеї «Шевченківський гай» та «Територія терору», які можуть приймати відвідувачів просто неба. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як розповіли керівники музеїв міста, на період карантину вони організували роботу дистанційно, працюють в соціальних мережах і там проводять різноманітні активності, тож цієї практики дотримуватимуться й надалі.

Зараз музеї готові до відкриття, однак залишається питання безпеки працівників і відвідувачів. Тож окремо опрацьовують логістику відвідування музеїв, адже це мають бути або індивідуальні відвідини, або відвідини мінімальними групами до 2 чи 5 осіб, які мають бути забезпечені засобами індивідуального захисту. Також обговорили низку інших питань щодо поетапного виходу з карантину.

Відтак, домовлено, що першими у тестовому режимі після 12 травня запрацюють музеї «Шевченківський гай» та «Територія терору». Крім цього більшість музеїв готові будуть відкритися наприкінці травня — на початку червня.

Зазначимо, через поширення коронавірусу в Україні вже втретє продовжили карантин. Так, спершу його запровадили ще з 12 березня. Тоді він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив цей термін ще на три тижні – до 24 квітня. Згодом Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня. А нещодавно прийняв рішення продовжити його до 22 травня, але при цьому скасував низку обмежень.