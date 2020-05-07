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COVID-19 на Львівщині: карта поширення

Наталя Дуляба

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На Львівщині коронавірусом заразилися вже 595 людей, за останню добу виявили 42 нових хворих. Найчастіше цей вірус підхоплюють мешканці Львова. Друге місце за рівнем захворюваності займає Пустомитівщина, третє – Жовківщина. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

 

Станом на сьогодні, 7 травня, коронавірус лабораторно підтвердили у 595 мешканців Львівщини. За останню добу виявили 42 нових хворих, що є новим коронавірусним антирекордом області.

У лікарнях перебувають 225 людей, п’ятеро із них – у реанімації. Також двоє хворих підключені до апарату штучної вентиляції легень. За останню добу у медзаклади направили 21 особу, на амбулаторне лікування – 186 осіб.

Від початку карантину у лабораторіях провели загалом 5127 ПЛР-тестів, за останню добу – 232 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 42.

Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли вже 17 мешканців Львівщини. Про останню смерть стало відомо 7 травня. Померлим виявився 62-річний житель Миколаївського району, у нього була пневмонія. Побороти коронавірусну інфекцію вдалося 128 хворим.

Епіцентром захворюваності й надалі залишається Львів, тут коронавірус підхопили аж  386 людей, друге місце займає Пустомитівщина (69 випадків), третє – Жовківщина (38 випадків).

Найменше хворіють мешканці Трускавця, Сколівщини, Старосамбірщини й Радехівщини.

Відтак 595 випадків коронавірусу підтверджено у:

  1. м. Львів – 386 випадків
  2. Пустомитівський район – 69
  3. Жовківський район – 38
  4. Яворівський район – 15
  5. Стрийський район – 14
  6. Городоцький район – 12
  7. Буський район – 10
  8. Миколаївський район – 10
  9. м. Дрогобич – 10
  10. Мостиський район – 7
  11. м. Червоноград – 7
  12. Кам’янка-Бузький район – 4
  13. Перемишлянський район – 3
  14. Сокальський район – 3
  15. Старосамбірський район  – 2
  16. Сколівський район – 2
  17. Радехівський район – 2
  18. м. Трускавець – 1.

Нагадаємо, в Україні коронавірусом заразилися 13 691 людина, від ускладнень померли 340 осіб. Другий пік захворюваності прогнозують на 3-8 травня, перший був 14-15 квітня.

Додамо, що у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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