ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні за добу – 366 нових випадків коронавірусу

Соломія Головіна

|

В Україні станом на 5 травня підтверджено 12 697 випадків COVID-19, з них 366 протягом останньої доби. Водночас від COVID-19  вже померли 316 людей, а одужали 1 875. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я.

 

Як зазначається, на амбулаторному лікуванні 8 935 пацієнтів, з них 724 дитини та 2 061 медпрацівник. Усього потребували госпіталізації 3 762 особи, з них 157 дітей та 418 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легень потребували 167 людей, зокрема одна дитина та 14 медиків.

Також додамо, що всього в Україні досліджено 139 759 зразків методом ПЛР.

Хворобу виявлено у 881 дитини та 2 479 медиків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 316 людей, з них – 18 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 1 875 пацієнтів вже одужали, з них 424 медпрацівники,  повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Загалом випадки підтверджено:

Чернівецька обл. – 1 948 (175 одужали);
м. Київ – 1 583 (91 одужали);

Івано-Франківська обл. – 1 015 (91 одужав);

Тернопільська обл. – 923 (172 одужали);

Київська обл. – 866 (85 одужали);

Рівненська обл. – 779 (91 одужав);

Закарпатська обл. – 546 (65 одужали);

Львівська обл. – 514 (106 одужали);

Дніпропетровська обл. – 478 (70 одужали);

Одеська обл. – 469 (18 одужали);

Вінницька обл. – 454 (216 одужали);

Житомирська обл. – 448 (31 одужав);

Кіровоградська обл. – 401 (154 одужали);

Харківська обл. – 377 (36 одужали);

Волинська обл. – 343 (88 одужали);

Черкаська обл. – 314 (69 одужали);

Запорізька обл. – 287 (86 одужали);

Полтавська обл. – 231 (36 одужали);

Миколаївська обл. – 163 (18 одужали);

Херсонська обл. – 142 (57 одужали);

Хмельницька обл. – 119 (28 одужали);

Сумська обл. – 112 (63 одужали);

Донецька обл. – 83 (13 одужали);

Чернігівська обл. – 64 (9 одужали);

Луганська обл. – 38 (7 одужали).

Як відомо, станом на 4 травня в Україні було підтверджено 12 331 випадок COVID-19. При цьому 1 619 одужали, а 303 померло.

Нагадаємо, що через поширення коронавірусу в Україні вже втретє продовжили карантин.  Так, спершу його запровадили ще з 12 березня. Тоді він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив цей термін ще на три тижні – до 24 квітня. Згодом Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня. А нещодавно прийняв рішення продовжити його до 22 травня, але при цьому скасував низку обмежень, детальніше з ними можна ознайомитися тут.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Коронавірус vs авіаперевезення. Коли Львову чекати відновлення рейсів
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Коронавірус vs авіаперевезення. Коли Львову чекати відновлення рейсів

Авіакомпанія Windrose готова відновити чартерні польоти до Львова із 17 травня рейсом Львів – Анталія, а вже із 20 травн...

Один день із життя інфекційної лікарні у Львові  
Вікторія ВОЛЯ
Один день із життя інфекційної лікарні у Львові  

Він мовчки виходить із реанімаційного відділення. Ще декілька хвилин тому на ньому був захисний костюм, який на вигляд ч...

Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»
Львівський портал
Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»

Чимало наших земляків продовжують повертатися додому зі заробітків. Користуючись ситуацією, підприємливі ділки організов...

Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля
Вероніка РОЙ
Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля

У Львові у FestRepublic 22 квітня відбулося перше онлайн-весілля. Святкування проходило дистанційно за допомогою інтерне...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...