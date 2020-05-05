В Україні за добу – 366 нових випадків коронавірусу

В Україні станом на 5 травня підтверджено 12 697 випадків COVID-19, з них 366 протягом останньої доби. Водночас від COVID-19 вже померли 316 людей, а одужали 1 875. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я.

Як зазначається, на амбулаторному лікуванні 8 935 пацієнтів, з них 724 дитини та 2 061 медпрацівник. Усього потребували госпіталізації 3 762 особи, з них 157 дітей та 418 медиків. Підключення до апарату штучної вентиляції легень потребували 167 людей, зокрема одна дитина та 14 медиків.

Також додамо, що всього в Україні досліджено 139 759 зразків методом ПЛР.

Хворобу виявлено у 881 дитини та 2 479 медиків.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 316 людей, з них – 18 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 1 875 пацієнтів вже одужали, з них 424 медпрацівники, повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Загалом випадки підтверджено:

Чернівецька обл. – 1 948 (175 одужали);

м. Київ – 1 583 (91 одужали);

Івано-Франківська обл. – 1 015 (91 одужав);

Тернопільська обл. – 923 (172 одужали);

Київська обл. – 866 (85 одужали);

Рівненська обл. – 779 (91 одужав);

Закарпатська обл. – 546 (65 одужали);

Львівська обл. – 514 (106 одужали);

Дніпропетровська обл. – 478 (70 одужали);

Одеська обл. – 469 (18 одужали);

Вінницька обл. – 454 (216 одужали);

Житомирська обл. – 448 (31 одужав);

Кіровоградська обл. – 401 (154 одужали);

Харківська обл. – 377 (36 одужали);

Волинська обл. – 343 (88 одужали);

Черкаська обл. – 314 (69 одужали);

Запорізька обл. – 287 (86 одужали);

Полтавська обл. – 231 (36 одужали);

Миколаївська обл. – 163 (18 одужали);

Херсонська обл. – 142 (57 одужали);

Хмельницька обл. – 119 (28 одужали);

Сумська обл. – 112 (63 одужали);

Донецька обл. – 83 (13 одужали);

Чернігівська обл. – 64 (9 одужали);

Луганська обл. – 38 (7 одужали).

Як відомо, станом на 4 травня в Україні було підтверджено 12 331 випадок COVID-19. При цьому 1 619 одужали, а 303 померло.

Нагадаємо, що через поширення коронавірусу в Україні вже втретє продовжили карантин. Так, спершу його запровадили ще з 12 березня. Тоді він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив цей термін ще на три тижні – до 24 квітня. Згодом Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня. А нещодавно прийняв рішення продовжити його до 22 травня, але при цьому скасував низку обмежень, детальніше з ними можна ознайомитися тут.