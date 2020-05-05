У США коронавірус забрав життя майже 70 тисяч людей

Станом на 5 травня у світі на коронавірус вже захворіло 3 664 494 людей. При цьому померло 252 758 осіб, а одужали – 1 206 013.
За даними Worldometers, найбільше померлих минулої доби зафіксовано:
1.США – 69,921 (+1,324)
2.Бразилія – 7,343 (+318)
3.Франція – 25,201 (+306)
4.Британія – 28,734 (+288)
5.Італія – 29,079 (+195)
6.Індія – 1,566 (+175)
7.Канада – 3,854 (+172)
8.Іспанія – 25,428 (+164)
9.Німеччина – 6,993 (+127)
10.Мексика – 2,154 (+93)
Найбільше захворілих за минулу добу:
1.США – 1,212,835 (+24,713)
2.Росія – 145,268 (+10,581)
3.Бразилія – 108,266 (+7,119)
4.Британія – 190,584 (+3,985)
- Індія – 46,437 (+3,932)
6.Еквадор – 31,881 (+2,343)
7.Саудівська Аравія – 28,656 (+1,645)
8.Туреччина – 127,659 (+1,614)
9.Перу – 47,372 (+1,444)
10.Мексика – 23,471 (+1,383)
Раніше Львівський портал повідомляв про те, що в Європі коронавірус йде на спад: меншає кількість нових інфікувань та летальних випадків.
На думку президента США Дональда Трампа, влада КНР могла навмисно дозволити залишити межі країни носіям коронавірусної хвороби COVID-19.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив про припинення фінансування ВООЗ. Він звинуватив організацію в тому, що вона не змогла своєчасно інформувати про коронавірус, і тому «не впоралася зі своїм основним обовʼязком і повинна нести відповідальність».
Мешканці штату Нью-Йорк подали в суд на ВООЗ через приховування пандемії коронавірусу.
Соломія Головіна