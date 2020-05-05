У США коронавірус забрав життя майже 70 тисяч людей

Станом на 5 травня у світі на коронавірус вже захворіло 3 664 494 людей. При цьому померло 252 758 осіб, а одужали – 1 206 013.

За даними Worldometers, найбільше померлих минулої доби зафіксовано:

1.США – 69,921 (+1,324)

2.Бразилія – 7,343 (+318)

3.Франція – 25,201 (+306)

4.Британія – 28,734 (+288)

5.Італія – 29,079 (+195)

6.Індія – 1,566 (+175)

7.Канада – 3,854 (+172)

8.Іспанія – 25,428 (+164)

9.Німеччина – 6,993 (+127)

10.Мексика – 2,154 (+93)

Найбільше захворілих за минулу добу:

1.США – 1,212,835 (+24,713)

2.Росія – 145,268 (+10,581)

3.Бразилія – 108,266 (+7,119)

4.Британія – 190,584 (+3,985)

Індія – 46,437 (+3,932)

6.Еквадор – 31,881 (+2,343)

7.Саудівська Аравія – 28,656 (+1,645)

8.Туреччина – 127,659 (+1,614)

9.Перу – 47,372 (+1,444)

10.Мексика – 23,471 (+1,383)

Раніше Львівський портал повідомляв про те, що в Європі коронавірус йде на спад: меншає кількість нових інфікувань та летальних випадків.

На думку президента США Дональда Трампа, влада КНР могла навмисно дозволити залишити межі країни носіям коронавірусної хвороби COVID-19.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про припинення фінансування ВООЗ. Він звинуватив організацію в тому, що вона не змогла своєчасно інформувати про коронавірус, і тому «не впоралася зі своїм основним обовʼязком і повинна нести відповідальність».

Мешканці штату Нью-Йорк подали в суд на ВООЗ через приховування пандемії коронавірусу.