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Трамп каже, що Китай міг навмисно дозволити інфікованим COVID-19 залишити країну

Соломія Головіна

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На думку президента США Дональда Трампа, влада КНР могла навмисно дозволити залишити межі країни носіям коронавірусної хвороби COVID-19. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Washington Times.

 

«Президент Трамп запропонував нове пояснення хибної політики Китаю на початку спалаху коронавірусу, припустивши, що Пекін міг навмисно дозволити носіям вірусу виїхати за межі країни», – йдеться у повідомленні.

Трамп заявив, що Китай дозволив вірусу вийти за кордони держави через некомпетентність або іншу причину.

«Або це була некомпетентність, або вони цього не зробили з якоїсь причини, нам доведеться з’ясувати, що це за причина», – сказав Трамп.

Як повідомляв Львівський портал, за даними на 4 травня у світі на коронавірус захворіло 3 579 454 людей. При цьому померло 248 445 осіб, а одужали – 1 158 927. Додамо, що США лідирує за кількістю детальних випадків від COVID-19.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про припинення фінансування ВООЗ. Він звинуватив організацію в тому, що вона не змогла своєчасно інформувати про коронавірус, і тому «не впоралася зі своїм основним обовʼязком і повинна нести відповідальність».

Мешканці штату Нью-Йорк подали в суд на ВООЗ через приховування пандемії коронавірусу.

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