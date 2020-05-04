Коронавірус у ЄС йде на спад

У світі станом на ранок 4 травня на коронавірус захворіло 3 579 454 людей. При цьому померло 248 445 осіб, а одужали – 1 158 927, передає кореспондент Львівського порталу.

За даними Worldometers, найбільше нових летальних випадків за минулу добу зафіксовано у США, де померло 1154 людини, а кількість смертельних випадків зросла до 68 598 осіб. Натомість у ЄС захворюваність і смертність пішла на спад.

У Європі найвищий рівень смертності зафіксовано:

Британія – 28,446 (+315) Італія – 28,884 (+174) Іспанія – 25,264 (+164) Франція – 24,895 (+135) Бельгія – 7,844 (+79) Нідерланди – 5,056 (+69) Московія – 1,280 (+58) Німеччина – 6,866 (+54) Португалія – 1,043 (+20) Румунія – 790 (+19)

Найбільше захворілих у Європі за минулу добу зафіксовано:

Московія – 134,687 (+10,633) Британія – 186,599 (+4,339) Іспанія – 247,122 (+1,533) Італія – 210,717 (+1,389) Білорусь – 16,705 (+877) Німеччина – 165,664 (+697) Україна – 11,913 (+502) Румунія – 13,163 (+431) Бельгія – 49,906 (+389) Нідерланди – 40,571 (+335)

Як відомо, в Україні за останню добу зафіксували 418 нових випадків коронавірусу. Загалом 1 619 пацієнтів вже одужали.

Раніше Львівський портал повідомляв, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.