ОСТАННІ НОВИНИ

Коронавірус у ЄС йде на спад

Андрій Котенський

|

У світі станом на ранок 4 травня на коронавірус захворіло 3 579 454 людей. При цьому померло 248 445 осіб, а одужали – 1 158 927, передає кореспондент Львівського порталу.

 

За даними Worldometers, найбільше нових летальних випадків за минулу добу зафіксовано у США, де померло 1154 людини, а кількість смертельних випадків зросла до 68 598 осіб. Натомість у ЄС захворюваність і смертність пішла на спад.

У Європі найвищий рівень смертності зафіксовано:

  1. Британія – 28,446 (+315)
  2. Італія – 28,884 (+174)
  3. Іспанія – 25,264 (+164)
  4. Франція – 24,895 (+135)
  5. Бельгія – 7,844 (+79)
  6. Нідерланди – 5,056 (+69)
  7. Московія – 1,280 (+58)
  8. Німеччина – 6,866 (+54)
  9. Португалія – 1,043 (+20)
  10. Румунія – 790 (+19)

Найбільше захворілих у Європі за минулу добу зафіксовано:

  1. Московія – 134,687 (+10,633)
  2. Британія – 186,599 (+4,339)
  3. Іспанія – 247,122 (+1,533)
  4. Італія – 210,717 (+1,389)
  5. Білорусь – 16,705 (+877)
  6. Німеччина – 165,664 (+697)
  7. Україна – 11,913 (+502)
  8. Румунія – 13,163 (+431)
  9. Бельгія – 49,906 (+389)
  10. Нідерланди – 40,571 (+335)

Як відомо, в Україні за останню добу зафіксували 418 нових випадків коронавірусу. Загалом 1 619 пацієнтів вже одужали.

Раніше Львівський портал повідомляв, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Один день із життя інфекційної лікарні у Львові  
Вікторія ВОЛЯ
Один день із життя інфекційної лікарні у Львові  

Він мовчки виходить із реанімаційного відділення. Ще декілька хвилин тому на ньому був захисний костюм, який на вигляд ч...

Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»
Львівський портал
Перетнути 300 метрів кордону за 50 злотих. «Бізнес» під час карантину в ПП «Краківець»

Чимало наших земляків продовжують повертатися додому зі заробітків. Користуючись ситуацією, підприємливі ділки організов...

Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля
Вероніка РОЙ
Одруження під час карантину. Як у Львові провели перше онлайн-весілля

У Львові у FestRepublic 22 квітня відбулося перше онлайн-весілля. Святкування проходило дистанційно за допомогою інтерне...

Фільм, який увійде в історію найгучніших президентських PR-кампаній 
Ольга БАЛЬМЕН
Фільм, який увійде в історію найгучніших президентських PR-кампаній 

Перше десятиліття 21 століття – й італійська партія, очолювана дуетом коміка й підприємця, із важливою характерною рисою...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...