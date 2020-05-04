Коронавірус у ЄС йде на спад

У світі станом на ранок 4 травня на коронавірус захворіло 3 579 454 людей. При цьому померло 248 445 осіб, а одужали – 1 158 927, передає кореспондент Львівського порталу.
За даними Worldometers, найбільше нових летальних випадків за минулу добу зафіксовано у США, де померло 1154 людини, а кількість смертельних випадків зросла до 68 598 осіб. Натомість у ЄС захворюваність і смертність пішла на спад.
У Європі найвищий рівень смертності зафіксовано:
- Британія – 28,446 (+315)
- Італія – 28,884 (+174)
- Іспанія – 25,264 (+164)
- Франція – 24,895 (+135)
- Бельгія – 7,844 (+79)
- Нідерланди – 5,056 (+69)
- Московія – 1,280 (+58)
- Німеччина – 6,866 (+54)
- Португалія – 1,043 (+20)
- Румунія – 790 (+19)
Найбільше захворілих у Європі за минулу добу зафіксовано:
- Московія – 134,687 (+10,633)
- Британія – 186,599 (+4,339)
- Іспанія – 247,122 (+1,533)
- Італія – 210,717 (+1,389)
- Білорусь – 16,705 (+877)
- Німеччина – 165,664 (+697)
- Україна – 11,913 (+502)
- Румунія – 13,163 (+431)
- Бельгія – 49,906 (+389)
- Нідерланди – 40,571 (+335)
Як відомо, в Україні за останню добу зафіксували 418 нових випадків коронавірусу. Загалом 1 619 пацієнтів вже одужали.
Раніше Львівський портал повідомляв, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.
Андрій Котенський