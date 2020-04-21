Американці подали позов проти ВООЗ через коронавірус

Мешканці штату Нью-Йорк подали в суд на Всесвітню організацію охорони здоров’я через приховування пандемії коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тһе New York Post .

Троє мешканців, серед яких і лікар, подали колективний позов до федерального суду в місті Вайт-Плейнс. Вони звинуватили організацію в грубій недбалості при реагуванні на пандемію інфекції.

«ВООЗ неправильно відреагувала на виявлення коронавірусу і, спираючись на інформацію і переконання, зайнялася приховуванням пандемії COVID-19 в Китаї», – наводить видання цитату з позову.

Львівський портал повідомляв, що станом на ранок 21 квітня у світі коронавірусом заразилися 2 482 513 осіб. Водночас COVID-19 забрав життя 170 477 людей, одужали – 652,476 осіб.

В Україні лабораторно підтвердили у 6 125 людей. Із них 161 особа померла, ще 367 українців встигли одужати.