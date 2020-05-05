У МОЗ опублікували нові правила після послаблення карантину

Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило правила, які діятимуть після послаблення карантину. Відповідний документ опублікували на сайті міністерства, передає Львівський портал.

Зокрема, МОЗ оприлюднило основні вимоги до роботи кафе і ресторанів з 11 травня:

Термометрія всіх працівників перед початком робочого дня. Обслуговування в громадському харчуванні дозволяється тільки на виніс за попередніми замовленнями та/або на літніх майданчиках просто неба. У такому разі між столами повинна бути дистанція 1,5 м, а за кожним з них може розміщуватися одна або дві людини; На вході повинні бути антисептики; Персонал повинен забезпечувати умови, щоб запобігти чергам; Не можна давати меню клієнтам; Замовлення повинні видавати виключно в одноразовому посуді і закритій тарі; Працівники повинні використовувати засоби індивідуального захисту; Перед і після відкриття, а також кожні дві години приміщення треба мити та дезінфікувати; Безконтактна оплата.

Крім того, з 11 травня в парках дозволять відвідувати зони відпочинку і заняття спортом.

Так, у парках і скверах повинні бути облаштовані туалети, і зони з наявністю рідкого мила і антисептиків на вході в зону відпочинку.

При цьому відвідувачі мають право користуватися зонами відпочинку з дотриманням індивідуальних заходів профілактики і в групах не більше 3 осіб. Використовувати рекреаційні зони для занять спортом.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні вже втретє продовжили карантин. Так, спершу його запровадили ще з 12 березня. Тоді він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив цей термін ще на три тижні – до 24 квітня. Згодом Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня. А нещодавно прийняв рішення продовжити його до 22 травня, але при цьому скасував низку обмежень.