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У МОЗ опублікували нові правила після послаблення карантину

Ольга Денисяка

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Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило правила, які діятимуть після послаблення карантину. Відповідний документ опублікували на сайті міністерства, передає Львівський портал.

 

Зокрема, МОЗ оприлюднило основні вимоги до роботи кафе і ресторанів з 11 травня:

  1. Термометрія всіх працівників перед початком робочого дня.
  2. Обслуговування в громадському харчуванні дозволяється тільки на виніс за попередніми замовленнями та/або на літніх майданчиках просто неба. У такому разі між столами повинна бути дистанція 1,5 м, а за кожним з них може розміщуватися одна або дві людини;
  3. На вході повинні бути антисептики;
  4. Персонал повинен забезпечувати умови, щоб запобігти чергам;
  5. Не можна давати меню клієнтам;
  6. Замовлення повинні видавати виключно в одноразовому посуді і закритій тарі;
  7. Працівники повинні використовувати засоби індивідуального захисту;
  8. Перед і після відкриття, а також кожні дві години приміщення треба мити та дезінфікувати;
  9. Безконтактна оплата.

Крім того, з 11 травня в парках дозволять відвідувати зони відпочинку і заняття спортом.

Так, у парках і скверах повинні бути облаштовані туалети, і зони з наявністю рідкого мила і антисептиків на вході в зону відпочинку.

При цьому відвідувачі мають право користуватися зонами відпочинку з дотриманням індивідуальних заходів профілактики і в групах не більше 3 осіб. Використовувати рекреаційні зони для занять спортом.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні вже втретє продовжили карантин. Так, спершу його запровадили ще з 12 березня. Тоді він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив цей термін ще на три тижні – до 24 квітня. Згодом Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня. А нещодавно прийняв рішення продовжити його до 22 травня, але при цьому скасував низку обмежень.

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