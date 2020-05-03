Де на Львівщині найбільше хворих на COVID-19

На Львівщині лабораторно підтвердили вже 473 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. За кількістю хворих лідирує місто Львів. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ.

Так, за останню добу на Львівщині були проведені 116 досліджень методом ПЛР. У 8 людей вони показали позитивні результати. Станом на 3 травня в області лабораторно підтверджені 473 випадки захворювання на COVID-19.

Наразі лідером за кількістю хворих є місто Львів, Пустомитівський та Жовківський райони. Найменше хворих – у Трускавці, Старосамбірському та Перемишлянському районах.

Зокрема, випадки реєструвалися у жителів:

м. Львова – 312 (+3);

Пустомитівського району – 55 (+0);

Жовківського району – 30 (+0);

Яворівського району – 14 (+0);

м. Дрогобич – 8 (+0);

Городоцький райн – 8 (+0);

Миколаївського району – 9 (+0);

Стрийського району – 7 (+0);

м.Червоноград – 5 (+0);

Кам’янко-Бузького району – 4 (+0);

Мостиського району – 5 (+0);

Буського району – 9 (+5);

Сокальського району – 2 (+0);

Перемишлянського району – 2 (+0);

Старосамбірського району – 2 (+0);

м.Трускавець – 1 (+ 0).

Також на Львівщині зафіксували 14 летальних випадків від COVID-19. Зокрема, у м. Львова – 10 випадків та по одній смерті – у Жовківському, Пустомитівському Яворівському та Мостиському районах. Останньою жертвою COVID-19 став 70-річний житель Львова. Побороти коронавірус вдалося 77 жителям області.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу у Давидові, що у Пустимитівсьому районі, село закрили на карантин. У населеному пункті проживає 6 тисяч людей. Втім за день там зафіксовано 20 випадків захворювання на коронавірус. Відповідні служби упродовж дня проводять експрес-тестування мешканців. Від 30 квітня на Давидів очікує дезінфекція спецслужбами зі Львова.

Нагадаємо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.