Де на Львівщині найбільше хворих на COVID-19

На Львівщині лабораторно підтвердили вже 473 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. За кількістю хворих лідирує місто Львів. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ.
Так, за останню добу на Львівщині були проведені 116 досліджень методом ПЛР. У 8 людей вони показали позитивні результати. Станом на 3 травня в області лабораторно підтверджені 473 випадки захворювання на COVID-19.
Наразі лідером за кількістю хворих є місто Львів, Пустомитівський та Жовківський райони. Найменше хворих – у Трускавці, Старосамбірському та Перемишлянському районах.
Зокрема, випадки реєструвалися у жителів:
- м. Львова – 312 (+3);
- Пустомитівського району – 55 (+0);
- Жовківського району – 30 (+0);
- Яворівського району – 14 (+0);
- м. Дрогобич – 8 (+0);
- Городоцький райн – 8 (+0);
- Миколаївського району – 9 (+0);
- Стрийського району – 7 (+0);
- м.Червоноград – 5 (+0);
- Кам’янко-Бузького району – 4 (+0);
- Мостиського району – 5 (+0);
- Буського району – 9 (+5);
- Сокальського району – 2 (+0);
- Перемишлянського району – 2 (+0);
- Старосамбірського району – 2 (+0);
- м.Трускавець – 1 (+ 0).
Також на Львівщині зафіксували 14 летальних випадків від COVID-19. Зокрема, у м. Львова – 10 випадків та по одній смерті – у Жовківському, Пустомитівському Яворівському та Мостиському районах. Останньою жертвою COVID-19 став 70-річний житель Львова. Побороти коронавірус вдалося 77 жителям області.
Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу у Давидові, що у Пустимитівсьому районі, село закрили на карантин. У населеному пункті проживає 6 тисяч людей. Втім за день там зафіксовано 20 випадків захворювання на коронавірус. Відповідні служби упродовж дня проводять експрес-тестування мешканців. Від 30 квітня на Давидів очікує дезінфекція спецслужбами зі Львова.
Нагадаємо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.
Ольга Денисяка