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Вбивство 5-річного Кирила. Двоє підозрюваних вийшли на волю із СІЗО

Андрій Котенський

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Двоє підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова – колишній поліцейський Володимир Петровець та цивільний Дмитро Кривошей – вийшли на волю із СІЗО. Їх випустили під заставу ще у березні, однак журналістам про це стало відомо лише зараз, пише Громадське.

 

«Їх випустили ще на початку березня. Вони мовчки внесли заставу і вийшли», — підтвердила бабуся вбитого хлопчика Олександра Тлявова.

«Коли їм зменшили суму застави, вони невдовзі внесли її й вийшли», — зазначив адвокат одного з підозрюваних Віктор Чевгуз.

Раніше сума застави становила 273 тисячі грн, до якої суми її зменшили, поки невідомо. hromadske уточнює цю інформацію.

На цей час під вартою залишився один підозрюваний — колишній поліцейський Іван Приходько Йому продовжили запобіжний захід до 26 червня. Ще один підозрюваний — неповнолітній син Петровця — перебуває під особистим зобов’язанням.

Раніше Львівський портал повідомляв, що 31 травня 2019 року, нетверезі поліцейські у Переяслав-Хмельницькому поцілили в голову п’ятирічному хлопчику з вогнепальної зброї. До реанімаційного відділення «Переяслав-Хмельницької ЦРЛ» доставили хлопчика із закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньомозковою гематомою та переломом скроневої кістки. У лікарні в дитини виявили кульове поранення і направили до медзакладу Києва. 5-річний Кирило Тлявов помер у лікарні 3 червня.

Підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика патрульних Переяслав-Хмельницького відділу поліції Івана Приходька та Володимира Петровеця сьогодні, 4 червня, суд арештував на 60 діб.

Додамо, що 3 червня керівник Нацполіції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку з посади у зв’язку з убивством поліцейськими 5-річного хлопчика у Переяслав-Хмельницькому. Також, як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ, відсторонені від виконання службових обов’язків керівники Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції Київщини.

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