Мера Червонограда та священника оштрафують через масове богослужіння під час карантину

У місті Червоноград, що на Львівщині, за проведення масової церковної літургії під час карантину поліцейські склали чотири адмінпротоколи. Про це йдеться на сайті Судової влади України.

Як повідомляться, 29 березня о 12:00 год. на території церкви Святого Юрія в Червонограді була проведена літургія із значним скупченням людей – більше 10 чоловік.

Зокрема, штрафи тепер загрожують міському голові Червонограда Андрію Залівському, його заступнику, начальнику відділу культури Червоноградської міської ради та священнику.

Фото: Вікторія Балицька

У середу, 29 квітня, до Червоноградського міського суду надійшли чотири справи щодо проведення церковної літургії під час карантину.

За порушення правил карантину передбачена адміністративна відповідальність за статтею 44-3 КУпАП у вигляді штрафів у розмірі від 17 000 до 34 000 грн, а на посадових осіб – від 34 000 до 170 000 грн.

Як писав Львывський портал, 17 квітня у Самборі незважаючи на заборону масових заходів, священнослужитель провів масову процесію винесення плащаниці. Багато людей не дотримувались дистанції та були без масок. На чотирьох учасників заходу були складені адмінпротоколи за порушення правил карантину.

Зазначимо, у Львівській області коронавірус виявили у двох священників – з міста Червнограда та із Жовківщини.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.

Додамо, що із 17 березня в Україні заборонено проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, участь у яких бере понад 10 осіб.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.