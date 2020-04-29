У Львові відкрити літні майданчики можуть після 12 травня

Мерія Львова розглядає можливість відновлення роботи літніх майданчиків після 12 травня. А також напрацьовує окремі правила роботи для закладів після карантину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Опрацьовуємо пропозицію, щоб з 12 травня дозволити роботу літніх майданчиків. Будемо закликати уряд, щоб з 12 травня були послаблення для роботи різних закладів. Думаю, ресторанам було б логічно працювати на винос», – сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Під час онлайн-зустрічі мерії Львова з рестораторами міста, дійшли згоди, що на літніх майданчиках потрібно розставляти столики так, щоб люди дотримувались соціальної дистанції.

Також повідомляється, що важливим після карантину буде те, щоб заклади були забезпечені масками, рукавичками і дезінфекторами та здійснювати температурний скринінг та ретельну дезінфекцію.

Щодо меню, то запропонували відмовитись від стандартного меню і зробити його безконтактним (онлайн, наклейка на столі чи одноразові). Також обговорили необхідність переходу на максимальну безконтактну оплату праці, а при розрахунку готівкою — без решти.

В свою чергу мер Львова доручив заступнику з питань розвитку Андрію Москаленку та головному архітектору Львова Антону Коломейцеву розробити декілька варіантів функціонування літніх майданчиків для закладів харчування міста.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.

Зазначимо, що у Львові щороку підприємці самовільно облаштовують літні майданчики. Зокрема, навесні 2018 року вони перетворили у суцільний ресторан пішохідну вулицю Леся Курбаса. Після того, як львів’яни на це поскаржились, виявилось, що два із них були встановлені самовільно.

Створення пішохідної зони на вул. Леся Курбаса виконавчий комітет Львівської міської ради погодив ще взимку 2015 року. Роботи із облаштування нового покриття та благоустрою завершились орієнтовно на початку літа 2015 року, їхня вартість становила півмільйона гривень. Як зазначали тоді у міській раді, сама вулиця Леся Курбаса є невеликою і використовувалась неефективно, тому її вирішили зробити пішохідною.

Детальніше про те, як щороку Львів обростає незаконними літніми майданчиками, і яким чином підприємці можуть їх легалізувати, читайте у матеріалі Львівського порталу «У полоні ресторанів».