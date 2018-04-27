Варто зазначити, що ухвала міськради чітко регламентує, що літні майданчики можуть діяти при ресторанах Львова виключно з 1 квітня по 1 листопада. Такий ж термін сезонної діяльності прописаний у кожному паспорті. Відтак підприємець просто зобов'язаний демонтувати майданчик при своєму ресторані після 1 листопада.



Також для того, щоб облаштувати літній майданчик, зазвичай підприємці орендують у міста землю, за яку, звичайно ж, сплачують кошти. Але оренду вони оплачують також виключно за користування землею у період функціонування самого майданчика, тобто з 1 квітня по 1 листопада.



Як розповів голова депутатської комісії архітектури, містобудування та охорони історичного середовища Львівської міської ради Ігор Телішевський, якщо заклад громадського харчування вперше хоче отримати дозвіл на облаштування літнього майданчика, то його зазвичай видають на один рік. Якщо протягом цього часу районні адміністрації, які й займаються моніторингом літніх майданчиків у місті, не виявляють жодних порушень, то такий дозвіл потім можуть продовжити і до 5 років.



«Кожна райадміністрація має всі документи щодо погоджених проектів літніх майданчиків, відповідно, вона й робить час від часу перевірки. Якщо є виявлені на майданчиках відхилення від затвердженого проекту або взагалі незаконні майданчики, то райадміністрація складає акт і зобов'язує підприємця це порушення виправити або демонтувати сам майданчик. Якщо він цього не робить у визначений термін, тоді комунальне підприємство «Адміністративно-технічного управління» примусово демонтовує літній майданчик. При цьому власник майданчика зобов'язаний відшкодувати підприємству всі витрати, які пов'язані з демонтажем.



У нас взагалі бувало чимало випадків, коли підприємець мав погоджений проект майданчика, наприклад, на 20 квадратних метрів, а він самовільно збільшив площу до 30 квадратних метрів. У таких випадках за ці зайві 10 квадратних метрів підприємець сплачує штраф за оренду у десятикратному розмірі. Було чимало підприємців, штраф яким доходив і до 100 000 гривень, вони подавали в суд. Але зараз переважно такого вже нема, підприємці розуміють, що є постійні перевірки, тому вони зацікавлені облаштувати літні майданчики відповідно до погоджених у проекті меж», – розповів Ігор Телішевський.