Очільник МОЗ розповів, коли відкриють поліклініки

Поліклініки в Україні знову запрацюють лише тоді, коли епідемія коронавірусної хвороби COVID-19 піде на спад. Про це сьогодні, 29 квітня, заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, пише УП.

Міністр зауважив, що через коронавірусний карантин прийом громадян у поліклініках тимчасово скасували. Втім МОЗ щодня аналізує ситуацію із захворюваністю і як тільки її рівень спаде, поліклініки знову відновлять роботу.

«Згідно з обмеженнями, які було введено через карантин, у нас на сьогодні надається тільки ургентна (невідкладна – ред.) медична допомога. Планові обстеження у медичних закладах, прийом у поліклініках зараз неможливі. Але ми розуміємо, що є запит від громадян України. Як тільки дозволить наша епідеміологічна ситуація відкрити поліклініки, ми відразу це зробимо. Ми кожного дня моніторимо ситуацію, аналізуємо її. Як тільки це буде дозволено в розрізі пом’якшення карантинних заходів, відразу це буде зроблено», – наголосив Максим Степанов.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу карантин в Україні запровадили ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив цей термін ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.

Станом на 29 квітня коронавірус в Україні підхопили 9 866 людей. Від ускладнень COVID-19 померли 250 громадян, 85% із них – люди віком 50+. Натомість побороти хворобу вдалося 1103 українцям.

Новий пік коронавірусу в Україні прогнозують на 3-8 травня. В уряді кажуть, що медична система до цього готова.