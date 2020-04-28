У Львові нададуть фінансову підтримку підприємствам, що перепрофільовуються на час карантину

У Львові відшкодовуватимуть відсоткову ставку за кредитами для підприємств, що перепрофільовуються на час карантину. Відповідну ухвалу було прийнято у вівторок, 28 квітня, під час сесії Львівської міської ради. За цю ухвалу проголосували 46 депутатів, передає Львівський портал.

Ухвала передбачає відшкодування підприємствам, що перепрофільовуються на час карантину, відсоткової ставки за наданими кредитами.

«В умовах карантину ми хочемо підтримати виробників та надавачів послуг, які зможуть перепрофілюватись і, відповідно, отримувати відшкодування відсоткової ставки за наданими кредитами. Відповідно, є закладені кошти – 3 млн грн в міському бюджеті і є три банки, які працюють по цій програмі», – повідомила директорка департаменту економічного розвитку Ірина Кулинич.

Як зазначають у мерії, проєкт ухвали передбачає додатковий механізм фінансової підтримки підприємств для забезпечення стабілізації економічної ситуації у Львові в період виходу із карантину. Зокрема, розширено сферу дії ухвали та поширено її на суб’єктів господарювання — надавачів послуг. Також було розширено цілі кредитування. Зокрема:

придбання та/або модернізація основних засобів для виробництва засобів захисту та дезінфекції;

інвестиційні цілі, пов’язані із провадженням господарської діяльності з виробництва лікарських засобів та/або медичних виробів та/або медичного обладнання;

придбання автоматизованих систем прийому та видачі замовлень продуктів, платіжних терміналів та безготівкових розрахунків тощо;

зменшено частку участі суб’єкта господарювання власними коштами в реалізації інвестиційного проекту з 30% до 20%.

зменшено максимальну суму кредиту, яка, згідно з проектом ухвали не може перевищувати 500 тис. грн;

зменшено мінімальну суму кредиту, яка може бути надана одному позичальнику — суб’єкту господарювання, та встановлено її у розмірі 20 тис. грн;

спрощено критерії для реалізації мети надання фінансової підтримки. Так, до суб’єкта господарювання не застосовується критерій щодо кількості найманих працівників.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.