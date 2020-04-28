До кінця 2020 року у Львові відкриють новий дитсадок

На вул. І. Виговського, 1-А, що у Залізничному районі Львова, відкриють новий дитячий садок. Рішення про його створення Львівська міська рада прийняла сьогодні, 28 квітня, під час позачергового засідання. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Новоствореному дитсадку на вул. І. Виговського мерія присвоїла номер №111. За словами очільниці міського управління освіти Зоряни Довганик, зараз у приміщенні триває ремонт. Втім відкрити дитячий садок планують вже до кінця 2020 року. Тут працюватимуть сім груп.

Зазначимо, на вул. І. Виговського, 1-А до 1997 року діяв дитячий садочок. З 1997 по 2011 роки тут знаходились початкові класи СЗШ № 77.

Я писав Львівський портал, станом на 2018 рік у Львові склалась одна з найкритичніших ситуацій в області щодо зарахування дітей у садочки. Відтак у мерії взялися за забудовників, які обіцяли при житлових будинках звести дитячі садки, але до останнього відкладали цей процес.

Наприкінці 2018 року у мерії запевняли, що на черзі до дитсадків у Львові «стояли» менше тисячі дітей. А до 2020 року у сімох дитячих дошкільних закладах міста планують створити 600 додаткових місць.

Влітку 2019 року у Львівській міськраді прозвітували, що до кінця року до садочків не потраплять 400 дітей. Хоча до завершення 2019-го у місті обіцяли відкрити 14 додаткових груп у дитячих садочках.

А міський голова Львова Андрій Садовий обіцяв, що до 2020 року у місті взагалі не буде черг до дитсадків.