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У більшості країн Європи коронавірус йде на спад

Андрій Котенський

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Станом на ранок 26 квітня у світі коронавірусом заразилися 2,940,712 осіб. Водночас COVID-19 забрав життя 203,814 людей, одужали – 842,034 осіб. Про це повідомляє Львівський портал.

 

За даними Worldometers, найбільше людей померло у США + 2065 за добу і кількість жертв сягнула 54,256 осіб.

Серед європейських країн найбільше летальних випадків за добу:

  1. Британія  – 20,319 (+813)
  2. Італія – 26,384 (+415)
  3. Іспанія – 22,902 (+378)
  4. Франція – 22,614 (+369)
  5. Бельгія – 6,917 (+238)
  6. Нідерланди – 4,409 (+120)
  7. Німеччина – 5,877 (+117)
  8. Московія – 681 (+66)
  9. Ірландія – 1,063 (+49)
  10. Швеція – 2,192 (+40)
  11. Румцнія – 601 (+34)
  12. Польща – 524 (+30)

Найбільше захворілих минулої доби в Європі:

  1. Московія – 74,588 (+5,966)
  2. Британія – 148,377 (+4,913)
  3. Іспанія – 223,759 (+3,995)
  4. Італія – 195,351 (+2,357)
  5. Франція – 161,488 (+1,660)
  6. Німеччина – 156,513 (+1,514)
  7. Бельгія – 45,325 (+1,032)
  8. Білорусь – 9,590 (+817)
  9. Нідерланди – 37,190 (+655)
  10. Швеція – 18,177 (+610)
  11. Португалія – 23,392 (+595)
  12. Україна – 8,125 (+478)

Раніше Львівський портал повідомляв, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.

За даними МОЗ в Україні зафіксовано вже 8617 випадків коронавірусу.

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