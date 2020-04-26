У більшості країн Європи коронавірус йде на спад

Станом на ранок 26 квітня у світі коронавірусом заразилися 2,940,712 осіб. Водночас COVID-19 забрав життя 203,814 людей, одужали – 842,034 осіб. Про це повідомляє Львівський портал.
За даними Worldometers, найбільше людей померло у США + 2065 за добу і кількість жертв сягнула 54,256 осіб.
Серед європейських країн найбільше летальних випадків за добу:
- Британія – 20,319 (+813)
- Італія – 26,384 (+415)
- Іспанія – 22,902 (+378)
- Франція – 22,614 (+369)
- Бельгія – 6,917 (+238)
- Нідерланди – 4,409 (+120)
- Німеччина – 5,877 (+117)
- Московія – 681 (+66)
- Ірландія – 1,063 (+49)
- Швеція – 2,192 (+40)
- Румцнія – 601 (+34)
- Польща – 524 (+30)
Найбільше захворілих минулої доби в Європі:
- Московія – 74,588 (+5,966)
- Британія – 148,377 (+4,913)
- Іспанія – 223,759 (+3,995)
- Італія – 195,351 (+2,357)
- Франція – 161,488 (+1,660)
- Німеччина – 156,513 (+1,514)
- Бельгія – 45,325 (+1,032)
- Білорусь – 9,590 (+817)
- Нідерланди – 37,190 (+655)
- Швеція – 18,177 (+610)
- Португалія – 23,392 (+595)
- Україна – 8,125 (+478)
Раніше Львівський портал повідомляв, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.
За даними МОЗ в Україні зафіксовано вже 8617 випадків коронавірусу.
Андрій Котенський