У більшості країн Європи коронавірус йде на спад

Станом на ранок 26 квітня у світі коронавірусом заразилися 2,940,712 осіб. Водночас COVID-19 забрав життя 203,814 людей, одужали – 842,034 осіб. Про це повідомляє Львівський портал.

За даними Worldometers, найбільше людей померло у США + 2065 за добу і кількість жертв сягнула 54,256 осіб.

Серед європейських країн найбільше летальних випадків за добу:

Британія – 20,319 (+813) Італія – 26,384 (+415) Іспанія – 22,902 (+378) Франція – 22,614 (+369) Бельгія – 6,917 (+238) Нідерланди – 4,409 (+120) Німеччина – 5,877 (+117) Московія – 681 (+66) Ірландія – 1,063 (+49) Швеція – 2,192 (+40) Румцнія – 601 (+34) Польща – 524 (+30)

Найбільше захворілих минулої доби в Європі:

Московія – 74,588 (+5,966) Британія – 148,377 (+4,913) Іспанія – 223,759 (+3,995) Італія – 195,351 (+2,357) Франція – 161,488 (+1,660) Німеччина – 156,513 (+1,514) Бельгія – 45,325 (+1,032) Білорусь – 9,590 (+817) Нідерланди – 37,190 (+655) Швеція – 18,177 (+610) Португалія – 23,392 (+595) Україна – 8,125 (+478)

Раніше Львівський портал повідомляв, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Спочатку він мав завершитись 3 квітня, однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня. Нещодавно Кабмін знову продовжив карантин до 11 травня.

За даними МОЗ в Україні зафіксовано вже 8617 випадків коронавірусу.