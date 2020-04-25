Оформити допомогу по безробіттю відтепер можна у додатку «Дія»

Кабмін надав можливість українцям оформляти допомогу по безробіттю на онлайн-порталі державних послуг «Дія». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі уряду.

Так, у додаток «Дія» додали функцію оформлення допомоги по безробіттю. Для цього необхідно:

1) авторизуватись у кабінеті користувача за допомогою електронного підпису, електронної системи ідентифікації Bank ID чи Mobile ID;

2) заповнити лише одну онлайн-анкету, питання якої визначатимуть перелік документів (паспорт, документи про освіту, трудова книжка тощо);

3) отримати на електронну пошту або на телефон підтвердження про надання статусу безробітного та виплати допомоги із безробіття /або сповіщення про необхідність доопрацювання / або аргументовану відмову.

«Додаткова онлайн-послуга надасть можливість спростити процедуру звернення безробітних до центрів зайнятості для реєстрації і призначення допомоги по безробіттю», – йдеться у повідомленні.

В уряді зазначили, що на час карантину статус та призначення допомоги по безробіттю присвоюється першого ж дня після подання такої заяви. Після завершення карантину час розгляду заяви змінять, а також додадуть функцію для прямої комунікації менеджера Служби зайнятості та користувача щодо пошуку роботи.

У Кабміні кажуть, що наразі Служба зайнятості зареєструвала в Україні понад 426 тисяч безробітних. З початку карантину (12 березня) їхня кількість зросла на понад 120 тисяч.

Як писав Львівський портал, зараз допомогу по безробіттю отримують понад 300 тисяч українців. Її розмір становить від 1000 до 8408 грн.

Зауважимо, що на час коронавірусного карантину українцям, які звільнилися з роботи за власним бажанням, будуть виплачувати допомогу по безробіттю.

Служба зайнятості під час карантину запустила онлайн-реєстрацію безробітних. Стати на облік у центр зайнятості тепер можна, не виходячи з дому. Детальна інструкція, як це зробити, – за цим посиланням.

Нагадаємо, станом на середину квітня без роботи залишилися більше 18 500 мешканців Львівщини. Найбільше безробітних – це люди віком від 45 років, також суттєво зросла частка безробітних старшого віку (55-59 років).