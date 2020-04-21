ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині – понад 18 500 безробітних. Хто під час карантину шукає роботу

Наталя Дуляба

|

На Львівщині побільшало безробітних. Станом на 16 квітня роботу в області шукали більше 18 500 людей, тоді як у січні – 17 700 осіб. Про це Львівському порталу повідомили в обласному центрі зайнятості.

 

Так, станом на середину квітня без роботи залишилися більше 18 500 мешканців Львівщини. Без роботи у містах області залишились 57% мешканців, у Львові – 22%, ще 28% – це жителі районів Львівщини: Самбірського, Стрийського, Жидачівського, Золочівського та Старосамбірського районів.

Найбільше серед усіх безробітних – люди віком від 45 років. Щодо статі, то левова частка безробітних – це жінки.

«За віком найчисельнішою є група безробітних 45+ – 38,8%, молодь до 35 років – 34,4%, а особи віком 35-45 років склали 26,8%. Найдинамічніше зросла частка безробітних старшого віку (55-59 років)», – розповів директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Барилюк.

Майже 60% безробітних мають вищу освіту, понад 30% – здобули професійно-технічну освіту, а лише середню освіту здобув кожен десятий пошуковець праці.

За професійними групами переважають законодавці, вищі державні службовці, керівники та менеджери – 17,2%. Ще майже 15% склали працівники сфери торгівлі та послуг, 13,6% – робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою устаткування та машин.

Нагадаємо, під час коронавірусного карантину Служба зайнятості запустила онлайн-реєстрацію безробітних. Стати на облік у центр зайнятості тепер можна, не виходячи з дому. Детальна інструкція, як це зробити, – за цим посиланням.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Що чекатиме ринок новобудов після карантину
Омелян ШЕВЧУК
Що чекатиме ринок новобудов після карантину

В умовах сьогодення кожен бізнес отримує безліч питань, які турбують клієнтів, партнерів та інвесторів. Ринок нерухомост...

Зіновій Козицький: «Захист медпрацівників – це запорука перемоги епідемії»
Богдан КУШНІР
Зіновій Козицький: «Захист медпрацівників – це запорука перемоги епідемії»

16 квітня на потреби районних лікарень Львівщини благодійники передали майже 10 тисяч індивідуальних засобів захисту. ...

Транзит в обхід. Довкола Львова з’являться два транспортні кільця
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Транзит в обхід. Довкола Львова з’являться два транспортні кільця

Щоб розвантажити Львів від транзитного транспорту довкола міста, з’являться дві великі дороги. Перша з них передбачає по...

Великодні свята під час карантину. Як українцям пропонують святкувати Вербну неділю та Пасху?
Вероніка РОЙ
Великодні свята під час карантину. Як українцям пропонують святкувати Вербну неділю та Пасху?

12 квітня українці святкуватимуть Вербну неділю, а за тиждень, 19 квітня, – Великдень. Втім через пандемію коронавірусу ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...