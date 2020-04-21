На Львівщині – понад 18 500 безробітних. Хто під час карантину шукає роботу

На Львівщині побільшало безробітних. Станом на 16 квітня роботу в області шукали більше 18 500 людей, тоді як у січні – 17 700 осіб. Про це Львівському порталу повідомили в обласному центрі зайнятості.

Так, станом на середину квітня без роботи залишилися більше 18 500 мешканців Львівщини. Без роботи у містах області залишились 57% мешканців, у Львові – 22%, ще 28% – це жителі районів Львівщини: Самбірського, Стрийського, Жидачівського, Золочівського та Старосамбірського районів.

Найбільше серед усіх безробітних – люди віком від 45 років. Щодо статі, то левова частка безробітних – це жінки.

«За віком найчисельнішою є група безробітних 45+ – 38,8%, молодь до 35 років – 34,4%, а особи віком 35-45 років склали 26,8%. Найдинамічніше зросла частка безробітних старшого віку (55-59 років)», – розповів директор Львівського обласного центру зайнятості Василь Барилюк.

Майже 60% безробітних мають вищу освіту, понад 30% – здобули професійно-технічну освіту, а лише середню освіту здобув кожен десятий пошуковець праці.

За професійними групами переважають законодавці, вищі державні службовці, керівники та менеджери – 17,2%. Ще майже 15% склали працівники сфери торгівлі та послуг, 13,6% – робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою устаткування та машин.

Нагадаємо, під час коронавірусного карантину Служба зайнятості запустила онлайн-реєстрацію безробітних. Стати на облік у центр зайнятості тепер можна, не виходячи з дому. Детальна інструкція, як це зробити, – за цим посиланням.