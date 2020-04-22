ОСТАННІ НОВИНИ

США призупинять видачу грін-карт на два місяці

Соломія Головіна

|

Президент США Дональд Трамп розпорядився тимчасово заборонити приймати іммігрантів до країни. Ця заборона стосуватиметься й тих, хто претендує на отримання грін-карти. Такі обмеження діятимуть щонайменше 2 місяці. Про це він сказав під час брифінгу у Білому домі, мотивуючи таке рішення тим, що хоче залишити робочі місця для американців на тлі пандемії коронавірусу, передає Громадське.

 

«Насамперед ми повинні дбати про американських працівників», – сказав Трамп.

Він додав, що указ буде підписаний вже сьогодні, 22 квітня. За його словами, «пауза» буде діяти протягом 60 днів, однак потім цей термін може бути продовжений у разі потреби. Це залежатиме від оцінки самим Трампом і його командою обстановки в економіці на той момент.

Президент США додав, що в майбутньому буде оцінювати, які додаткові заходи щодо імміграції необхідно буде запровадити, щоб «захистити робочі місця для американців».

Варто зазначити, що заборона не буде застосовуватись до тих, хто їде до США на тимчасовій основі.

Як повідомляв Львівський портал, за останніми даними у США на коронавірус вже захворіло понад 818 тисяч людей, а померло – понад 45 тисяч.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про припинення фінансування ВООЗ. Він звинуватив організацію в тому, що вона не змогла своєчасно інформувати про коронавірус, і тому «не впоралася зі своїм основним обовʼязком і повинна нести відповідальність».

Мешканці штату Нью-Йорк подали в суд на ВООЗ через приховування пандемії коронавірусу.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Що чекатиме ринок новобудов після карантину
Омелян ШЕВЧУК
Що чекатиме ринок новобудов після карантину

В умовах сьогодення кожен бізнес отримує безліч питань, які турбують клієнтів, партнерів та інвесторів. Ринок нерухомост...

Зіновій Козицький: «Захист медпрацівників – це запорука перемоги епідемії»
Богдан КУШНІР
Зіновій Козицький: «Захист медпрацівників – це запорука перемоги епідемії»

16 квітня на потреби районних лікарень Львівщини благодійники передали майже 10 тисяч індивідуальних засобів захисту. ...

Транзит в обхід. Довкола Львова з’являться два транспортні кільця
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Транзит в обхід. Довкола Львова з’являться два транспортні кільця

Щоб розвантажити Львів від транзитного транспорту довкола міста, з’являться дві великі дороги. Перша з них передбачає по...

Великодні свята під час карантину. Як українцям пропонують святкувати Вербну неділю та Пасху?
Вероніка РОЙ
Великодні свята під час карантину. Як українцям пропонують святкувати Вербну неділю та Пасху?

12 квітня українці святкуватимуть Вербну неділю, а за тиждень, 19 квітня, – Великдень. Втім через пандемію коронавірусу ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...