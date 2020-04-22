США призупинять видачу грін-карт на два місяці

Президент США Дональд Трамп розпорядився тимчасово заборонити приймати іммігрантів до країни. Ця заборона стосуватиметься й тих, хто претендує на отримання грін-карти. Такі обмеження діятимуть щонайменше 2 місяці. Про це він сказав під час брифінгу у Білому домі, мотивуючи таке рішення тим, що хоче залишити робочі місця для американців на тлі пандемії коронавірусу, передає Громадське.

«Насамперед ми повинні дбати про американських працівників», – сказав Трамп.

Він додав, що указ буде підписаний вже сьогодні, 22 квітня. За його словами, «пауза» буде діяти протягом 60 днів, однак потім цей термін може бути продовжений у разі потреби. Це залежатиме від оцінки самим Трампом і його командою обстановки в економіці на той момент.

Президент США додав, що в майбутньому буде оцінювати, які додаткові заходи щодо імміграції необхідно буде запровадити, щоб «захистити робочі місця для американців».

Варто зазначити, що заборона не буде застосовуватись до тих, хто їде до США на тимчасовій основі.

Як повідомляв Львівський портал, за останніми даними у США на коронавірус вже захворіло понад 818 тисяч людей, а померло – понад 45 тисяч.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про припинення фінансування ВООЗ. Він звинуватив організацію в тому, що вона не змогла своєчасно інформувати про коронавірус, і тому «не впоралася зі своїм основним обовʼязком і повинна нести відповідальність».

Мешканці штату Нью-Йорк подали в суд на ВООЗ через приховування пандемії коронавірусу.