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У США на COVID-19 захворіли вже понад 800 тисяч людей

Вероніка Рой

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Станом на ранок 22 квітня у світі коронавірусом заразилися 2 557 917 осіб. Водночас COVID-19 забрав життя 177 688 людей, одужали – 695,325 осіб. Про це повідомляє Львівський портал.

 

За даними Worldometers минулої доби найбільше людей померло:

  • США – 45,318 (+2,804)
  • Британія  – 17,337 (+828)
  • Італія – 24,648 (+534)
  • Франція – 20,796 (+531)
  • Іспанія – 21,282 (+430)
  • Німеччина – 5,086 (+224)
  • Бельгія – 5,998 (+170)
  • Нідерланди – 3,916 (+165)
  • Бразилія – 2,741 (+154)
  • Туреччина – 2,259 (+119)

Найбільше захворілих минулої доби:

  • США – 818,744 (+25,985)
  • Росія – 52,763 (+5,642)
  • Туреччина – 95,591 (+4,611)
  • Британія – 129,044 (+4,301)
  • Іспанія – 204,178 (+3,968)
  • Італія – 183,957 (+2,729)
  • Франція – 158,050 (+2,667)
  • Бразилія – 43,079 (+2,336)
  • Канада – 38,422 (+1,593)
  • Німеччина – 148,453 (+1,388)

Львівський портал повідомляв, що станом на ранок 21 квітня коронавірус в Україні лабораторно підтвердили у 6 125 людей. Із них 161 особа померла, ще 367 українців встигли одужати.

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