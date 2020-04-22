У США на COVID-19 захворіли вже понад 800 тисяч людей

Станом на ранок 22 квітня у світі коронавірусом заразилися 2 557 917 осіб. Водночас COVID-19 забрав життя 177 688 людей, одужали – 695,325 осіб. Про це повідомляє Львівський портал.

За даними Worldometers минулої доби найбільше людей померло:

США – 45,318 (+2,804)

Британія – 17,337 (+828)

Італія – 24,648 (+534)

Франція – 20,796 (+531)

Іспанія – 21,282 (+430)

Німеччина – 5,086 (+224)

Бельгія – 5,998 (+170)

Нідерланди – 3,916 (+165)

Бразилія – 2,741 (+154)

Туреччина – 2,259 (+119)

Найбільше захворілих минулої доби:

США – 818,744 (+25,985)

Росія – 52,763 (+5,642)

Туреччина – 95,591 (+4,611)

Британія – 129,044 (+4,301)

Іспанія – 204,178 (+3,968)

Італія – 183,957 (+2,729)

Франція – 158,050 (+2,667)

Бразилія – 43,079 (+2,336)

Канада – 38,422 (+1,593)

Німеччина – 148,453 (+1,388)

Львівський портал повідомляв, що станом на ранок 21 квітня коронавірус в Україні лабораторно підтвердили у 6 125 людей. Із них 161 особа померла, ще 367 українців встигли одужати.