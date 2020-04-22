Пандемія коронавірусу викличе голод «біблійних масштабів», – ООН

Директор всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі заявив, що пандемія коронавірусу може викликати голод «біблійних масштабів», якщо не почати боротися з нею зараз. Про це пише УП із посиланням на The Guardian.

«Ми не говоримо про людей, які лягають спати голодними. Ми говоримо про екстремальні умови, про надзвичайний стан – люди буквально марширують на межі голоду. Якщо ми не знайдемо їжу людям, вони помруть. Пандемія закинула нас на незвідану територію. Тепер, Боже мій, це ідеальний шторм. Ми дивимося на широкопоширений голод біблійних масштабів», – сказав Девід Бізлі.

За його словами, більше 30 країн, що розвиваються, можуть постраждати від масового голоду. При цьому у 10 із цих країн вже більше 1 мільйона людей перебувають на межі голоду.

Бізлі вважає, що вразливі системи охорони здоров’я багатьох країн, які розвиваються, не зможуть впоратися з ситуацією, а економічна катастрофа, що послідує за пандемією, стане причиною величезного навантаження на ресурси.

Він додав, що «це більше, ніж просто пандемія, це – пандемія голоду. Це гуманітарна і продовольча катастрофа».

21 квітня Девід Бізлі передав послання Радбезу ООН, попередивши світових лідерів про те, що вони повинні діяти швидко. Він закликав їх надати обіцяну допомогу розміром близько 2 мільярдів доларів.

Ще 350 мільйонів доларів потрібні для організації доставки продовольства і медикаментів, включаючи засоби індивідуального захисту у віддалені куточки світу.

Згідно зі звітом ООН, внаслідок пандемії коронавірусу щонайменше 265 мільйонів людей опинилися на межі голоду, це вдвічі більше ніж до пандемії.

За словами Бізлі, голоду можна уникнути, якщо діяти вже зараз. Він закликав країни не вводити заборони на експорт або інші обмеження на поставки продовольства через кордони і попередив, що на запобігання загрозі голоду підуть місяці.

Як писав Львівський портал, коронавірус спалахнув у Китаї у грудні 2019 року. Поступово він поширився світом, і вже в березні ВООЗ оголосила COVID-19 пандемією.

В Україні коронавірусну інфекцію підхопили вже понад 6500 людей. Найбільше хворих – у Чернівецькій області та в Києві. На Львівщині захворіли 274 людини, епіцентром є Львів.